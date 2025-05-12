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Elazığ'da Hemşireler ve Ebeler Günü Kutlandı

Elazığ'da Hemşireler ve Ebeler Günü Kutlandı
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, hemşireler ve ebeler günü 'Sağlıkta Gücümüz: Hemşireler ve Ebelerle Geleceğe' temasıyla kutlandı. Programa sağlık camiasından birçok kişi katıldı ve empati vurgusu yapıldı.

Elazığ'da hemşireler ve ebeler günü kutlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, hemşireler ve ebeler günü kutlandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12-14 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla 'Sağlıkta Gücümüz: Hemşireler ve Ebelerle Geleceğe' temalı kapsamlı ve anlamlı bir program düzenledi. Programa, hastane başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Gamze Kırkıl, başhekim yardımcıları, kurum müdürleri ve müdür yardımcıları, öğretim üyeleri, klinik yöneticileri, hemşireler ile öğrenciler katıldı. Konuşmaların yapıldığı programın ikinci bölümünde panel düzenlendi. Doç. Dr. Dilek Güneş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde dört akademisyen konuşmalarıyla katkı sundu.

Bir sağlık çalışanında bulunması gereken en önemli özelliğin empati olduğunu dile getiren Başhekim Prof. Dr. Gökhan Artaş, "Empatiyi kurarken birincisi çalıştığımız ortamdaki mesai arkadaşlarımıza karşı olan sevgimiz ve saygımız, bir de bize canlarını emanet eden hastalarımıza karşı olan saygımızdır. Bunları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. 50. yılımızda Fırat Üniversitesi, Türkiye'de söz sahibi bir üniversite haline geldi. Bizler hekimler olarak sağlıktaki en temel taşımız olan hemşireler ve ebelerimizin kıymetinin bilincinde olan insanlarız. Bu bilinç ile arkadaşlarımıza her konuda imkanlar dahilinde yardımcı olmak üzere elimizden geleni yapmaya karşı kendimizi borçlu hissediyoruz" dedi.

Etkinlik, müzik dinletisi ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Sağlık
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