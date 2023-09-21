Efeler Belediyesi, Avrupa Birliği fonuyla Alzheimer Merkezi açacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Avrupa Birliği'nden alınacak fonla birlikte Dalama Mahallesi'nde Alzheimer Merkezi açacaklarını duyurdu.

Efeler Belediyesi tarafından dezavantajlı gruplara yönelik açılan Otizm Merkezi'nin ardından şimdi de yaşlı çınarlara yönelik Alzheimer Merkezi açılacak. Avrupa Birliği'nden alınacak fonla birlikte müracaatların yapıldığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkezin Dalama Mahallesi'ne açılacağını belirtti.

400 öğrencinin eğitim gördüğü Otizm Merkezi'nin Otizm Federasyonu tarafından merkez yapılmak istendiğini söyleyen Başkan Atay; "Otizm Merkezi açtık. Orada 400 öğrencimiz eğitim görüyor. Otizm Federasyonu bizim açtığımız tesisin güzelliğinden, büyüklüğünden, eğitim kalitesinden etkilenerek burayı merkez yapmak istiyor. Ayrıca yakında Avrupa Birliği'nden alacağımız fonla müracaatını yaptık ve Dalama'da da Alzheimer Merkezi'ni yapacağız. Türkiye'de ilk kez onun organizasyonunu yapıyoruz. 80 ilde vardı. Aydın'da Efeler'de yoktu. Down Kafe'yi gerçekleştirdik. Yakında orada da eğitime başlayacağız" dedi. - AYDIN