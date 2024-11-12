Edirne'de Maden Ocağı Göçük Tatbikatı Yapıldı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Saha Tatbikatı çerçevesinde maden ocağında göçük tatbikatı yapıldı.

TAMP Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Saha Tatbikatı, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy'deki bir maden ocağında gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde senaryo gereği maden ocağında göçük oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, sağlık ve tahliye ekipleri sevk edildi. Tatbikat gereği ekipler, maden ocağında yaralıların bulunduğu alana inerek müdahalede bulundu. Yaralı madencilerin daha sonra tahliyesi gerçekleştirilerek, müdahaleleri yapılıp, ambulanslarla hastanelere sevkleri yapıldı. Tatbikatta acil müdahale ünitesi kurulumu, yarlıların maden ocağından tahliyesi, ekiplerin kurtardığı yaralılara medikal müdahalesi, sağlık olay yeri yönetimi, triaj ve yaralı sevkleri konuları ele alındı. Tatbikat, başarıyla sona erdi.