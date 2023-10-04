Edirne Belediyesi Okul Kantinlerini Denetliyor

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İş Yeri Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerine yönelik denetimlerine başladı. Kantin, kafe ve büfelerde satılan gıdaların öğrencilerin sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, denetimlerin Edirne merkezde bulunan 53 okulda gerçekleştirileceğini söyledi.

Edirne'de okul kantinleri belediye ekiplerince denetleniyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü İş Yeri Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerindeki denetimlerine başladı.

Gıda mühendisi, gıda teknikeri ve zabıta memurundan oluşan ekip, kantinlerde Zabıta Müdürlüğünden alınmış iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının olup olmadığını kontrol ediyor. Fiyat tarifeleri incelenerek, paketli ürünlerin son kullanma tarihi ve satılma vasfını yitirmiş olup olmadığı denetleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, kantin, kafe ve büfelerde satılan gıdaların güvenilir olmasının öğrencilerin sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için oldukça önemli. Çocuklarımızın sağlığı için denetimlerimizi Edirne merkezde bulunan 53 okulumuzda da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.