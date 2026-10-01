Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Merkezi Şile'de diyabetli çocuklara kamp düzenledi

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi 12 yaş altı diyabetli çocuklar ve aileleri için İstanbul'un Şile ilçesindeki Maviköy Diyabet Kampüsü'nde aile kampı düzenledi.

Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu'nun koordinesinde gerçekleştirilen Maviköy 2026 Aile Kampı'nda yeni tanılı, yeni teknoloji kullanımına geçen ve daha önce diyabet kamplarına katılmayan çocuk ve ailelerine öncelik verildi.

Diyabetle mücadele eden çocuklar ve ailelerine gerekli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılarak yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan kamp programında; slayt sunumlu salon eğitimi, teknolojiye göre odak grup çalıştayları, serbest grup sohbeti yer aldı.

Üç gün süresince devam eden kampta eğitim programlarının yanı sıra diyabet hastalığı ile mücadele eden çocuk ve ailelerine moral ve motivasyon aşılayarak yaşam sevinçlerini artıracak uygulamalar da vardı. Çocuklar için yüzme havuzu, palyaço-yüz boyama-glitter etkinliği, gölge oyunu gösterisi, ayrıca gölge figürü yapım atölyesi, heykel atölyesi, futbol maçı etkinlikleri de yapıldı.

Tüm katılımcılar için sabah sporu, sahil gezisi ve çeşitli akşam eğlencelerinin de yer aldığı Maviköy 2026 Aile Kampı'nda yalnızca eğitimci ailelerin çekirdek grubu ile Okulda Diyabet Çalışma Grubu'da oluşturuldu.

Diyabetli vatandaşlarımız için düzenlenen kampların, bu hastalıkla mücadele eden kişi ve ailelerin güçlenmesi kapsamında son derece önemli olduğuna vurgu yapan Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, kampın giderlerini karşılamak için sponsor kuruluşlara kampa katkı sunanlara teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu'na ve ekibine yaptıkları özverili çalışmaları için teşekkür eden aileler ise, düzenlenen kamp programlarının kendileri için çok verimli ve yararlı olduğunu dile getirdiler. Arslanoğlu'na kampta Uzm. Dr. Perihan Beysel, Diyabet Eğitim Hemşiresi Özge Baştopçu, Uzman Diyetisyen Elif Şahiner ve Diyetisyen Hikmet Tuncak eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı