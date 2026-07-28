Haberler

Engelsiz Yaşam Merkezinde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması

Engelsiz Yaşam Merkezinde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenleyerek katılımcılara doğru fırçalama tekniklerini anlattı ve diş taraması yaptı. Kontrollerde ihtiyaç sahipleri yönlendirilirken, bu tür çalışmaların periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş taraması gerçekleştirildi. Eğitimde doğru diş fırçalama alışkanlıkları anlatılırken, katılımcıların ağız ve diş sağlığı kontrolleri de yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görev yapan diş hekimleri, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik eğitim programı düzenledi. Eğitim kapsamında katılımcılara ağız ve diş sağlığının önemi, dişlerin çürük ve diş eti hastalıklarından korunması için dikkat edilmesi gereken kurallar, doğru diş fırçalama teknikleri ve dişlerin günde en az iki kez düzenli olarak fırçalanmasının önemi anlatıldı. Programın ardından diş hekimleri tarafından katılımcıların ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde bireylerin ağız ve diş sağlığı durumları değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan kişiler için gerekli yönlendirmeler de yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumun her kesiminde ağız ve diş sağlığı bilincini artırmaya yönelik eğitim ve tarama çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu