Dünyanın ilk epilepsi cihazı İngiltere'deki bir çocuğun kafatasına yerleştirildi

Şiddetli epilepsi hastası Oran Knowlson'un kafatasınaepilepsi nöbetlerini kontrol altına atmak için bir cihazyerleştirildi. Bu cihaz dünyada ilk kez Oran Knowlson'da denenecek.

Oran Knowlson, nöbetleri kontrol etmek için kafatasına yerleştirilen yeni bir cihazı deneme amacıyla dünyanın ilk hastası oldu. Beynine derinlemesine elektrik sinyalleri gönderen nörostimülatör, Oran'ın gündüz nöbetlerini %80 oranında azalttı. Annesi Justine, BBC'ye oğlunun daha mutlu olduğunu ve "çok daha iyi bir yaşam kalitesine" sahip olduğunu söyledi.

Ameliyat, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Oran, üç yaşında geliştirdiği tedaviye dirençli Lennox-Gastaut sendromuna sahip. O zamandan beri günde birkaç nöbet geçirdi.

Epilepsi nöbetleri, beyindeki anormal elektriksel aktivite patlamalarıyla tetiklenir. Sürekli bir akım darbesi yayan cihaz, anormal sinyalleri engellemeyi veya bozmayı amaçlar. Sekiz saat süren ameliyatla, Oran'ın beynine iki elektrot yerleştirildi ve bu elektrotlar nörostimülatöre bağlandı.

Ameliyattan bir ay sonra cihaz aktif hale getirildi. Oran, cihazı hissetmiyor ve her gün kablosuz kulaklıklarla şarj edebiliyor. Ameliyattan yedi ay sonra, Justine Oran'ın epilepsisinde büyük bir iyileşme olduğunu söyledi: "Daha uyanık ve gündüz düşme nöbetleri yok." Gece nöbetleri de "daha kısa ve daha az şiddetli" dedi.

Deneme kapsamında, Lennox-Gastaut sendromlu üç çocuğa daha derin beyin nörostimülatörü yerleştirilecek. Şu anda Oran, cihazından sürekli bir elektriksel uyarı alıyor. Gelecekte, cihazın beyin aktivitesindeki değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt vermesi planlanıyor.

Justine, bu aşamadan en çok heyecan duyduğunu söyledi: "Great Ormond Street ekibi bize umudu geri verdi... şimdi gelecek daha parlak görünüyor." Oran'ın ailesi, tedavinin bir iyileşme sağladığını ve epilepsinin etkilerinin azaldığını gözlemlemekte.