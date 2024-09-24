Üye Girişi
Haberler

Dünya Eczacılar Günü Kutlanıyor

Dünya Eczacılar Günü Kutlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Akgün, Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla eczacıların sağlık sistemindeki önemi ve pandemi sürecindeki rolleri hakkında açıklamalarda bulundu. Eczacıların ilaç Ar-Ge'sindeki katkıları da vurgulandı.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Akgün, eczacıların sağlık sisteminin önemli yapı taşlarından biri olarak görev yaptıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Akgün, "Eczacılar sağlık sisteminin önemli yapı taşlarından biri olarak görev yapıyor" dedi.

Eczacılık mesleğinin sağlık sisteminin sacayaklarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akgün, "Hastalıkların tedavisinde son basamaklardan biri olan, ilacın hastaya ulaştırılmasını sağlayan ve doğru kullanımı konusunda hastanın bir kez daha aydınlatılmasıyla ilgilenen bir meslektir" dedi.

Prof. Dr. Hülya Akgün, "Pandemi sürecinde eczacılarımızın sağlık sistemindeki vazgeçilmez yerini bir kez daha görmüş olduk. Hastalarla doğrudan temas eden, onların ilaçlara ve sağlık danışmanlığına erişimini sağlayan eczacılar, bu süreçte büyük sorumluluk üstlendiler. Ne yazık ki pandemi döneminde birçok eczacımızı kaybettik, hepsine rahmet diliyorum. Ancak onların gösterdiği özveri, eczacılığın toplumsal sağlık üzerindeki önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu. Eczacının her mahallede halka en yakın ilaç danışmanı olduğunu belirten Akgün, "İlacın olduğu her yerde eczacı vardır ve bu onları toplumun en önemli sağlık danışmanlarından biri yapar" ifadelerini kullandı.

'25 EYLÜL DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ'NÜN ÇIKIŞ NOKTASI İSTANBUL'

Prof. Dr. Akgün, Eczacılık Günü'nün neden iki farklı tarihte kutlandığına ilişkin ise şunları söyledi:

"14 Mayıs 1839'da Sultan II. Mahmud'un kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin açılışıyla birlikte eczacılık sınıfının da oluşturulması, modern eczacılığın Türkiye'deki başlangıcı kabul ediliyor. Ancak, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen kongresinde alınan bir kararla, küresel çapta eczacılık bayramı olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle, 25 Eylül'ün Dünya Eczacılar Günü'nün

çıkış noktası İstanbul'dur ama ülkemizde bu bayram yaygın olarak 14 Mayıs'ta kutlanmaktadır."

'ECZACILAR, İLAÇ AR-GE'SİNDE BİLİMSEL GÜÇ'

Eczacıların ilaç araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında oynadığı kritik rolün birçok kişi tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hülya Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu insan eczacıyı sadece semtindeki eczane ve eczacısı olarak algılıyor. Oysa eczacılık eğitimi alan her eczacı, ilaç moleküllerinin tasarımından sentezine veya bitkiden izolasyonuna kadar birçok süreçte yer alabilir. İlaçların farmakolojik aktivitelerini, toksisite oranlarını, vücutta nasıl etki ettiğini, ilaç dozlarının saptanmasını ve tablet gibi farmasötik formların hazırlanmasını içeren aşamalarda aktif olarak görev alabilirler. Eczacılar ilaç AR-GE'sinde bilimsel bir güç, ilaçların geliştirilmesine ve insan sağlığına sunulmasına katkı sağlayan kilit meslek mensuplarıdır"

Prof. Dr. Akgün, ilaçların insan vücudunda nasıl dağıldığını incelemek, uygun dozajları belirlemek ve doğru formda ilaçlar geliştirmek gibi önemli sorumlulukları üstlenen eczacıların, Ar-Ge laboratuvarlarında ve akademik çalışmalarda büyük bir bilgi birikimiyle hizmet verdiklerini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Yeditepe Üniversitesi Eczacılar Günü Hülya Akgün Eğitim Sağlık Dünya

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak

CHP'nin İmamoğlu planı hazır! Siyasi yasak gelirse resmen ilan edecekler
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });