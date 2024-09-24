Dünya Eczacılar Günü Kutlanıyor

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Akgün, eczacıların sağlık sisteminin önemli yapı taşlarından biri olarak görev yaptıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Akgün, "Eczacılar sağlık sisteminin önemli yapı taşlarından biri olarak görev yapıyor" dedi.

Eczacılık mesleğinin sağlık sisteminin sacayaklarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akgün, "Hastalıkların tedavisinde son basamaklardan biri olan, ilacın hastaya ulaştırılmasını sağlayan ve doğru kullanımı konusunda hastanın bir kez daha aydınlatılmasıyla ilgilenen bir meslektir" dedi.

Prof. Dr. Hülya Akgün, "Pandemi sürecinde eczacılarımızın sağlık sistemindeki vazgeçilmez yerini bir kez daha görmüş olduk. Hastalarla doğrudan temas eden, onların ilaçlara ve sağlık danışmanlığına erişimini sağlayan eczacılar, bu süreçte büyük sorumluluk üstlendiler. Ne yazık ki pandemi döneminde birçok eczacımızı kaybettik, hepsine rahmet diliyorum. Ancak onların gösterdiği özveri, eczacılığın toplumsal sağlık üzerindeki önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu. Eczacının her mahallede halka en yakın ilaç danışmanı olduğunu belirten Akgün, "İlacın olduğu her yerde eczacı vardır ve bu onları toplumun en önemli sağlık danışmanlarından biri yapar" ifadelerini kullandı.

'25 EYLÜL DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ'NÜN ÇIKIŞ NOKTASI İSTANBUL'

Prof. Dr. Akgün, Eczacılık Günü'nün neden iki farklı tarihte kutlandığına ilişkin ise şunları söyledi:

"14 Mayıs 1839'da Sultan II. Mahmud'un kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin açılışıyla birlikte eczacılık sınıfının da oluşturulması, modern eczacılığın Türkiye'deki başlangıcı kabul ediliyor. Ancak, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen kongresinde alınan bir kararla, küresel çapta eczacılık bayramı olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle, 25 Eylül'ün Dünya Eczacılar Günü'nün

çıkış noktası İstanbul'dur ama ülkemizde bu bayram yaygın olarak 14 Mayıs'ta kutlanmaktadır."

'ECZACILAR, İLAÇ AR-GE'SİNDE BİLİMSEL GÜÇ'

Eczacıların ilaç araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında oynadığı kritik rolün birçok kişi tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hülya Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu insan eczacıyı sadece semtindeki eczane ve eczacısı olarak algılıyor. Oysa eczacılık eğitimi alan her eczacı, ilaç moleküllerinin tasarımından sentezine veya bitkiden izolasyonuna kadar birçok süreçte yer alabilir. İlaçların farmakolojik aktivitelerini, toksisite oranlarını, vücutta nasıl etki ettiğini, ilaç dozlarının saptanmasını ve tablet gibi farmasötik formların hazırlanmasını içeren aşamalarda aktif olarak görev alabilirler. Eczacılar ilaç AR-GE'sinde bilimsel bir güç, ilaçların geliştirilmesine ve insan sağlığına sunulmasına katkı sağlayan kilit meslek mensuplarıdır"

Prof. Dr. Akgün, ilaçların insan vücudunda nasıl dağıldığını incelemek, uygun dozajları belirlemek ve doğru formda ilaçlar geliştirmek gibi önemli sorumlulukları üstlenen eczacıların, Ar-Ge laboratuvarlarında ve akademik çalışmalarda büyük bir bilgi birikimiyle hizmet verdiklerini vurguladı.