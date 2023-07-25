DSÖ Deprem Sonrası Psikososyal Destek Programı Kahramanmaraş'ta Uygulanacak

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen 'Deprem Sonrası Psikososyal Destek Programı', 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen koruma altındaki depremzede çocuklara uygulanacak. Program ile depremin olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DSÖ işbirliğinde 'Ön Ergenlik Yıllarında Duyguları Yönetme Becerileri'ne yönelik deprem sonrası psikososyal destek programı geliştirildi. Program, başta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek koruma ve bakım altına alınan çocuklar ile koruma altındaki diğer kurum çocuklarına uygulanacak. Program ile Kahramanmaraş depreminin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda önce çocuk bakım kuruluşlarında çalışan personele yönelik ihtiyaç odaklı eğitimler verilecek. Personel aracılığıyla da deprem sonrası koruma ve bakım altındaki çocuklara psikososyal destek ve ruhsal sağlık hizmetleri sunulacak. 10-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik uygulanacak program ile onların duygu düzenleme becerisi edinme, davranış aktivasyonu sağlama ve kendine yardım edebilme becerisi geliştirmeleri gibi pek çok temel becerileri kazanmaları sağlanacak. Depremzede çocuklar için uzuv kaybı, ebeveyn kaybı, gelişim geriliği, zihinsel engellilik özelinde çalışma programları da oluşturulacak.

PERSONELE EĞİTİM

Öte yandan çocuk bakım kuruluşlarında çalışan personele yönelik 500 kişilik hizmet içi eğitimin ilki 17-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Personele, psikolojik ilk yardım, çocuk ve ergenlere yönelik izlem, değerlendirme ve tespit yöntemleri, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocukla çalışma yöntemleri, kayıp ve yas sürecindeki çocukla çalışma yöntemleri, hassas gruptaki çocuklarla iletişim teknikleri, çocuk ve ergenlere yönelik gelişimsel değerlendirme ve izlem, çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal destek uygulama yöntemleri ve örnekleri, kriz ve stres yönetimi, psikolojik sağlamlık, temel seviye resim terapisi, temel seviye oyun terapisi, masal anlatıcılığı/terapisi gibi temel psikososyal destek hizmetleri konularında eğitim verildi. Program kapsamında görevli psikiyatristler düzenli olarak çocuk bakım kuruluşlarını ziyaret ederek, çocukları gözlemleyecek ve psikoterapiye ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklara yönelik hastane ya da kuruluş ortamında gerekli hizmet modellerini sağlayacak.

BAŞARISI KANITLANMIŞ PROGRAM

DSÖ'nün geliştirdiği, depremzede çocuklara uygulanacak program, çocukların ve çocuklara bakım verenlerin ruh sağlığına yönelik ihtiyaç duyulan müdahaleleri içeren başarısı kanıtlanmış bir psikososyal destek programı. Birçok psikolojik müdahaleyi içeriğinde barındıran ve özel sorunlara yönelik modüller içeren program, çocukları odağa alan uygulamaların yanı sıra çocuklara bakım verenlere yönelik müdahaleler içermesiyle de kapsamlı bir uygulama. (DHA)