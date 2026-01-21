Dr. Nazan Cihan: Ultrason radyasyon içermez ve zararsızdır

Haberler

Radyoloji Uzmanı Dr. Nazan Cihan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ultrasonun radyasyon içermediğini vurgulayan Cihan, bu yöntemin artık sadece hastalık şüphesiyle değil, check-up amaçlı da kullanıldığını söyledi. Karın, meme ve tiroid ultrasonlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Radyoloji Uzmanı Dr. Nazan Cihan, Haberler.com stüdyolarında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Ultrasonun kullanım alanları, doğru bilinen yanlışlar ve teşhisteki yeri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cihan, toplumda sıkça merak edilen konulara net yanıtlar verdi.

"ULTRASONUN HERHANGİ BİR ZARARI YOK, KESİNLİKLE RADYASYON İÇERMEZ"

Ultrasonun güvenli bir görüntüleme yöntemi olduğunu vurgulayan Dr. Nazan Cihan, günlük pratikte en sık karın bölgesi değerlendirmelerinde kullanıldığını belirtti. "Ultrason yaptırmanın herhangi bir zararı yok, kesinlikle radyasyon içermez" diyen Cihan, son yıllarda hiçbir şikâyeti olmayan kişilerde bile check-up amacıyla genel tarama olarak tercih edildiğini söyledi.

"ULTRASON TEŞHİSTE TEK BAŞINA ASLA YETERLİ DEĞİL"

Ultrasonun teşhis sürecindeki yerine dikkat çeken Cihan, bu yöntemin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Meme sağlığı konusunda da önemli bir uyarıda bulunan Cihan, "Meme ultrasonu mamografinin yerine geçmez" dedi. Karın ultrasonlarında ise en sık karşılaşılan bulgunun karaciğer yağlanması olduğunu aktardı.

"KARIN ULTRASONUNA MUTLAKA AÇ GELİNMESİ GEREKİYOR"

Ultrason öncesi hazırlığın önemine değinen Dr. Cihan, özellikle karın ultrasonu için aç gelinmesi gerektiğinin altını çizdi. Tiroid ultrasonunun da sıklıkla yapılan tetkiklerden biri olduğunu belirten Cihan, doğru hazırlık ve doğru yöntemle yapılan ultrasonun tanı sürecine önemli katkı sağladığını söyledi.

Haberler.com / Sağlık
