Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminde doğal görünüm hakkında bilgi verdi

Saç ekimi artık yalnızca estetik bir işlem olmanın çok ötesine geçti. Günümüzde modern saç restorasyonu; ileri cerrahi planlama, biyolojik değerlendirme ve en son teknolojileri, doğal ve kalıcı sonuçlar elde etmeye yönelik son derece hassas cerrahi tekniklerle birleştiren multidisipliner bir alan olarak kabul ediliyor. Bu süreçte kanal açma tekniği, alıcı bölgelerin saçın doğal çıkış yönü ve açısına uygun şekilde oluşturulması ve greftlerin bu kanallara hassas biçimde yerleştirilmesi, doğal görünümün sağlanmasında kritik rol oynuyor.

Dr. Koray Erdoğan’ın geliştirdiği splitting tekniği sayesinde foliküler üniteler dikkatle değerlendirilerek, çoklu greftlerden yalnızca gerekli olan tekli saç kökleri seçici olarak ayrılabiliyor; kalan foliküller ise donör bölgeyi korumak amacıyla muhafaza edilebiliyor. Özellikle ön saç çizgisinde kullanılan bu tekli greftler, daha yumuşak ve doğal bir geçiş oluşturuyor. Cerrahi hassasiyetin, teknolojik analiz sistemlerinin ve kişiye özel planlamanın bir araya gelmesiyle hedef, daha doğal görünümlü ve uzun ömürlü saç restorasyonu sonuçları elde etmek oluyor.

Dünyanın önde gelen saç restorasyonu merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, her yıl doğal görünümlü sonuçlar arayan yüz binlerce uluslararası hastayı ağırlıyor. Ancak uzmanlara göre başarılı bir saç ekiminin gerçek ölçütü, ekilen greft sayısı değil; saç çizgisinin kişiye özel tasarımı, donör bölgenin korunması ve her hastaya gösterilen özen düzeyidir.

Doğal saç ekimi, tek bir teknikle açıklanamaz

Dünya genelinde saç ekiminin öne çıkan doktorlarından biri olan Dr. Koray Erdoğan’a göre doğal sonuçlar hiçbir zaman tek bir tekniğin ürünü değildir. Bunun yerine; manuel ekstraksiyon, bilimsel donör yönetimi, yapay zekâ destekli analiz, Coverage Value kavramı, splitting tekniği, lateral slit tekniği ve tamamen kişiye özel cerrahi planlamanın birlikte uygulanmasıyla elde edilir.

Günde maksimum 4 saç ekimi operasyonu ile kişiye özel planlamayla hizmet veren Dr. Koray Erdoğan’a göre bu karar, işlem sayısını artırmak yerine cerrahi hassasiyeti koruma ve her hastaya yeterli planlama süresi ayırma konusundaki kararlılığın bir yansımasıdır.

Manuel ekstraksiyon neden hala altın standart?

Motorlu sistemler de popülerliğini koruyor olsa da, manuel ekstraksiyon en doğal sonuçları elde etmek için önemli avantajlar sunuyor. “Manuel ekstraksiyon, cerraha her foliküler ünite üzerinde çok daha yüksek düzeyde kontrol sağlar. Bu sayede greftler donör alana homojen şekilde dağıtılarak alınabilir ve ense bölgesinde gözle görülür seyrelme veya yamalı görünüm oluşma riski azaltılır.”

Saç dökülmesi ilerleyici bir durum olduğundan, bugün kullanılan donör alan yıllar sonra ikinci hatta üçüncü bir operasyon için yeniden gerekebilir. Dr. Erdoğan, mümkün olan en agresif greft alımını yapmak yerine, gelecekteki tedavi seçeneklerini koruyan bilimsel planlamayı ön planda tutmaktadır.

Donör yönetimi neden bu kadar önemli?

Dr. Koray Erdoğan’ın en önemli kavramlardan biri olarak gördüğü yaklaşım donör yönetimidir. Donör yönetimi; greftlerin hangi bölgelerden, hangi yoğunlukta ve hangi sırayla alınacağını belirleyen kapsamlı bir cerrahi planlama sürecidir.

Bu yaklaşımın amacı yalnızca mümkün olan en yüksek greft sayısına ulaşmak değil; donör alanın doğal görünümünü korurken gelecekte gerekebilecek işlemler için yeterli rezerv bırakmaktır.

Dr. Koray Erdoğan tarafından geliştirilen ve saç ekimi planlamasında kullanılan KE-Bot ve KE-Hair Analyzer gibi yapay zeka destekli teknolojiler; donör yoğunluğu, saç kalınlığı ve foliküler dağılım gibi kritik parametreleri dijital olarak analiz ederek daha hassas ve kişiye özel tedavi planlaması yapılmasına olanak tanır.

Donör alan doğru şekilde korunduğunda, zaman içinde gerekebilecek ikinci veya üçüncü operasyonlar da doğal görünüm bozulmadan gerçekleştirilebilir. Uluslararası hastalar ve sektör profesyonelleri tarafından dünyanın önde gelen donör yönetimi kliniklerinden biri olarak gösterilen ASMED, operasyon sonrası saçlı derinin estetik bütünlüğünü korurken yamalı donör görünümünü önlemeyi hedeflemektedir.