Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dr. Cavıldak, mesane kanserinin 50 yaş üstü erkeklerde daha yaygın olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Cavıldak, mesane kanserinin 50 yaş üstü erkeklerde daha yaygın olduğunu söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, mesane kanseri riskinin 50 yaş üstünde ve erkeklerde daha yaygın olduğunu söyledi. Sigara içenler, kimyasallara maruz kalanlar ve kronik mesane enfeksiyonu geçirenlerde riskin daha yüksek olduğunu belirtti.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, mesane kanseri riskinin 50 yaşından büyüklerde daha fazla olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun Üroloji Kliniği'nden Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, mesane kanserine dikkat çekerek, "Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyerek tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür. En yaygın tipi, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişen 'ürotelyal karsinom'dur" dedi.

"Erkeklerde daha yaygındır"

Mesane kanserinin kimlerde daha fazla görüldüğüne değinen Opr. Dr. Cavıldak, "Mesane kanseri, genellikle 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülür ve erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3-4 kat daha yaygındır. Sigara içenler, kimyasal maddelere (örneğin boya, kauçuk, tekstil ve petrol sanayinde kullanılan maddeler) uzun süre maruz kalanlar ve kronik mesane enfeksiyonları geçiren kişilerde risk daha yüksektir. Ayrıca, ailede mesane kanseri öyküsü olanlar ve radyoterapi gibi tedavilere maruz kalan bireylerde de hastalık gelişme ihtimali artmaktadır" diye konuştu.

"Sık idrara çıkma belirtiler arasındadır"

Belirtiler hakkında bilgi veren Opr. Dr. Cavıldak, "Mesane kanserinin en yaygın belirtisi genellikle ağrısız hissedilen idrarda kan (hematüri) görülmesi durumudur. Bunun dışında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrar yapmada zorlanma veya zayıf idrar akışı gibi belirtiler de görülebilir. Hastalık ilerledikçe alt karın bölgesinde veya belde ağrı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Erken teşhis, tedavi sürecinde büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

"Hastalığın evresine göre tedavi planı değişebilir"

Hastalığın tedavisinin evresine göre planlandığına dikkat çeken Opr. Dr. Cavıldak, ayrıca şunları söyledi:

"Tedavi hastalığın evresine, tümörün türüne ve yayılım durumuna göre değişiklik gösterir. Erken evrede teşhis edilen kanserlerde, tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılması (TUR-mesane) uygulanabilir ve bazı durumlarda kemoterapi ya da immünoterapi (BCG tedavisi) ile desteklenebilir. İleri evrelerde ise mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi), kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere başvurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hırsızın çaldığı gümüşü 45 bin liraya geri satın aldı! Adana'daki 115 kiloluk soygunda ikinci tutuklama

Çalınan gümüşünü kuyumcuda gördü, 45 bin liraya geri satın aldı
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız

Pilotun son sözleri kan dondurdu! Çakıldığı yerde dev krater oluştu
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Ve bomba patladı: Hayırlı uğurlu olsun
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Taung çocuğunun sırrı! 2,8 milyon yıl önce 3 yaşındaki çocuğu dev bir kartalın öldürdüğü düşünülüyor

3 yaşındaki çocuğu gökyüzünden gelen dev avcı kapmış olabilir
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu