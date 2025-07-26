Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tanınan bir doktorun, hemşire ile uygunsuz görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Skandal ilçede kısa sürede gündem olurken doktor yaptığı açıklamada, "Hesabım kısa süreliğine ele geçirildi. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı ve uygunsuz bir görüntü paylaşıldı" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tanınan bir doktorun, birlikte çalıştığı hemşire ile uygunsuz görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yeni Alanya'nın haberine göre; görüntülerin, doktor A.D. ile araları bozulan hemşirenin yaydığı iddia edildi.

DOKTORDAN "YAPAY ZEKA" AÇIKLAMASI

Doktor A.D. ise konuyla ilgili, "Önemli açıklama! Hesabım kısa süreliğine ele geçirildi. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı ve uygunsuz bir görüntü paylaşıldı. Bu paylaşım beni yansıtmamaktadır ve tamamen sahtedir. Lütfen gördüğünüz her içeriğin gerçekliğinden emin olmadan inanmayın. Gerekli tüm hukuki adımlar atılmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

Moda oldum hesabım ele geçirildi yapay zeka yaptı demek

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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Tabi canım kesin yapay zeka.

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Haber YorumlarıDerunum:

Yapay zeka bu kadar ahlaksız olabiliyor muymuş? Yersen…

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