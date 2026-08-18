Uzmanından doğum çantası uyarısı: Sade ve kullanışlı olsun

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, doğum öncesinde hazırlanacak çantada anne ve bebeğin hastanede ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulundurulması gerektiğini belirterek, gereksiz eşyalardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Doğum öncesinde hazırlanan çantanın sade ve kullanışlı olması gerektiğini belirten Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, bebeğin ihtiyaçlarının mevsim şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Certel, "Doğum çantasını hazırlarken gereğinden fazla eşya almaya gerek yok. Anne ve bebeğin hastanede ihtiyaç duyacağı temel malzemeleri önceden hazırlamak yeterli" dedi.

Bebek için temel ihtiyaçlar

Doğum çantasında öncelikle mevsime uygun bebek kıyafetleri, şapka, battaniye ve bebek bezinin bulunması gerektiğini ifade eden Certel, bebeğin temizliği için saf pamuğun da çantaya eklenmesini önerdi. Anne için ise ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere göğüs ucu kremi bulundurulabileceğini belirten Certel, bebeğin hastaneden güvenli şekilde taburcu edilmesi için uygun bir bebek puseti veya oto koltuğunun da hazır olması gerektiğini kaydetti.

Bazı ürünlere ilk etapta ihtiyaç olmayabilir

Emzirmeyi ve doğal beslenmeyi desteklemek amacıyla bazı ürünlerin doğum çantasında bulunmasının zorunlu olmadığını belirten Certel, "İlk etapta emzik, biberon, bebek maması ve süt sağma pompası gibi ürünlere ihtiyaç olmayabilir. Ten tene temas, anne ve bebek arasındaki bağ açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Doğum çantasının hazırlanırken temel ihtiyaçlara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Certel, gereksiz eşyalarla çantanın doldurulmasının yerine anne ve bebeğin hastanedeki ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin önceden hazırlanmasının daha pratik olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı