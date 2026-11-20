Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Şenel, çocukluk çağında karın içerisinde görülen kanser türlerinden olan Wilms tümörü ve nöroblastom hakkında anne-babaları uyararak ateş ve karında şişlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Çocukluk çağında sık görülen kanser türleri arasında böbreklerde görülen Wilms tümörü, böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemi dokularında meydana gelen nöroblastomlar yer alıyor. Bu tümör türleri hakkında bilgi veren Daviva Avcılar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Şenel, "Wilms tümörü ve nöroblastom aslında sık olarak aynı bölgede görüldüğü için birbirleriyle karışabilir. Bunlar doğuştan olan hücrelerden gelişen tümörlerdir ama bu iki tümör farklı dokulardan gelişirler. Wilms tümörü böbreklere yerleşirken, nöroblastom böbrek üstü bezlerinde en sık olmak üzere periferik sinir sisteminin birçok yerinde gözükebilir ama en sık böbrek üstü bezinde görülür" dedi.

Doğuştan gelen hücrelerle gelişen tümörlerdir

"Çocukluk çağı tümörleri daha çok doğuştan olan ilkel hücrelerden gelişen tümörlerdir" diyen Doç. Dr. Şenel, "Nöroblastom daha çok nöroblastom dediğimiz konjenital sinir sistemi kökenli hücrelerden gelişirken, Wilms tümörleri (nefroblastom) embriyonel kökenli böbrek dokusunu oluşturan anne karnındaki embriyolojik dokulardan gelişir. Beraberinde genetik bir altyapı da olabilir. Bu tümöre başka hastalıklar da eşlik edebilir. Tek başlarına görüldükleri gibi başka anomalilerle beraber de görülme olasılığı çok sıktır" ifadelerini kullandı.

Bir yaşın altında bile görülebiliyor

İki kanser türünün de 5 yaş altı çocuklarda sık görülen solid tümör olduğunu belirten Doç. Dr. Şenel, "Genelde 5 yaş üstünde daha nadir gözükürler. Nöroblastom 1 yaşın altındaki çocuklarda bile gözükebilir. Yani doğuştan bile olabilecek bir tümördür. İkisinin de en sık karşılaştığımız yaş aralığı 0-5 yaştır" dedi.

Wilms tümörlerinde tanı gecikebiliyor

Bu kanserlerin belirtilerine de değinen Şenel, nöroblastom belirtilerini şöyle anlattı: "Nöroblastomun kendi salgıladığı birtakım hormonlar olduğu için daha erken bulgular verir. Çocukta terleme, ateş basması, kilo kaybı, karın ağrısı, ishal gibi semptomları daha erken gösterir. Bunun sonucunda da tümöre bağlı tanı daha erken konur."

Şenel, Wilms tümörünün belirtilerini ise "Wilms tümörü böbrekten köken aldığı ve nöroblastom gibi birtakım markerlar salgılamadığı için semptomları daha geç ortaya çıkar. Genelde karında bir şişlik, idrar yollarında birtakım semptomlar, bazen de varikosel dediğimiz yumurtalıktaki damarların genişlemesi şeklinde karşımıza çıkabilir. O yüzden nöroblastoma daha erken tanı koymak mümkün olabilirken, Wilms tümörlerinde tanı gecikebilir" diyerek anlattı.

Erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığını hatırlatan Doç. Dr. Ufuk Şenel, son teknolojilerle birlikte tedavide başarı oranının çok yüksek olduğunu ifade etti. Cerrahinin yanında kemoterapi, bazen ışın tedavisi de denilen radyoterapi veya bağışıklık sistemini güçlendiren immünoterapi uyguladıklarını belirten Şenel, nöroblastomda bunlara ek olarak kemik iliği naklinin tedavide kullanılabildiğini söyledi.

Anne-babalar bu semptomları önemsemeli

Ebeveynlere uyarıda bulunan ve bazı belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ufuk Şenel, "Anne-babalar, çocuklarının karnında şişlik ve ateş gibi semptomları önemseyerek en yakın pediatri doktoruna başvurmalı. Bu iki hastalık da çok erken yaşta, çok kolay bir ultrasonla hatta bir muayene ile tanısı koyulabilecek hastalıklar. Erken tedavi bu hastalıklardaki başarı oranımızı çok yükseltmektedir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı