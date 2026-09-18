Doç. Dr. Doğan: Acillerimizde hasta yoğunluğunda artış gözlemliyoruz

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, sıcaklık düşüşleriyle birlikte başlayan mevsim değişikliğinin grip vakalarında artışa neden olabileceğini belirterek, "Acillerimizde hasta yoğunluğunda bir artış gözlemlemekteyiz. Bu yoğunluğun başlangıç aşamasındayız. Yani gözle görülür şu anki yoğunluk yüzde 10-15 oranında diyebiliriz. Ama bu kontrol altına alınmadığında bu rakamın artmasını da bekliyoruz" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yaz sezonunun bitmesi ve okulların başlamasıyla, özellikle okullarda çocukların kapalı ortamlarda birbirlerine grip ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarını bulaştırabildiğini söyledi. Sıcaklık düşüşleriyle birlikte grip vakalarında da artış yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Yaz mevsiminden çıktık, okulların kapalı olduğu, çocukların serbest hareket ettiği bir dönemden birim alana çocukların girdiği bir süreç. Okul servisleri, sınıflar, yemekhaneler, kantinler, bunlardan yaşanan yoğunluk var olan ekip içerisinde bir çocuğun enfekte olması, grip olması, diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarından herhangi birini geçiriyor olması diğer çocuklarda bulaş için çok hazır bir ortam oluşturmuş oldu. Bunun önlenmesi için neler yapılmalı? Özellikle enfekte olan çocuklar, öksüren, hapşıran çocuklar mümkünse birkaç gün evlerinde istirahat etmeli. Okula gitmemeliler. Okula mutlak gitmesi gerekiyorsa maske kullanmalarını önereceğiz. ya da hapşırma, öksürme esnasında uygun yöntemle bu öksürükle beraber virüslerin ortama saçılmasını engelleyecek kişisel koruyucu bariyer önlemler almaları gerekir" diye konuştu.

'ŞU AN AŞI DÖNEMİNDEYİZ'

Doç. Dr. Mustafa Doğan, acil servislerde hasta yoğunluğunda artış gözlemlediklerini belirterek, "Bu yoğunluğun başlangıç aşamasındayız. Yani gözle görülür şu anki yoğunluk yüzde 10-15 diyebiliriz. Ama bu kontrol altına alınmadığında bu rakamın artmasına da bekliyoruz. Bu artış devam ederse hizmette sıkıntıya sebebiyet verecek ortamlarla karşı karşıya kalabiliriz. Grip hastalığının yönetiminde temel olay, hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi. Bu da ancak bariyer önlemlerle mümkündür. Ayrıca gribi ağır geçiren kişiler, hastalık semptomlarının yoğun olduğu bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar olabilir. Şu an aşı dönemindeyiz, grip aşısı için uygun mevsimdeyiz. Bunların grip aşısı yaptırmasını öneriyoruz. Aşı yapılmadığı takdirde ya da kişi grip atlatır dediğimiz durumda ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarına evrilebilir. Yani bu ciddi bir zatürre enfeksiyonuna dönüşebilir. ve bu durumda tedavisi de daha güç olabilir. Semptomları olan bireyler özellikle evde temel yöntemlerle çocuklarını tedavi etmeye çalışmaları, semptomlar ilerliyor, ateşe yanıt alınamıyor, öksürük artıyor, öksürüğün yanına balgam, sekresyon eklenmişse de vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'1 METREDEN FAZLA BİRBİRLERİNE YAKLAŞMASINLAR'

Çocukların, okullardan aldıkları virüsü evdeki yakınlarına da bulaştırabileceklerini ifade eden Doç. Dr. Doğan, şöyle konuştu:

"Toplum etkileşim halinde. Çocuk eve gittiğinde bu hastalığı; annesine, babasına eğer birlikte yaşıyorsa büyükanne büyükbabasına da bulaş riskiyle karşı karşıya. Bu kişilere bulaştırdığı takdirde, özellikle evde yaşayan bireylerin kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, hipertansiyon, diyabet ya da kanser vesaire gibi ağırlaştırıcı risk faktörleri varsa solunum yetmezliğine varan risklerle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle yine semptomları varsa en azından farklı odalarda vakit geçirmelerini, 1 metreden daha fazla birbirlerine yaklaşmamalarını önereceğiz. Bizim için sınır, mesafe 1 metredir. Bunun daha altı mesafede hastalık bulaşı gerçekleşir. Ayrıca hastalık bulaşının engellenmesi adına temasla da bu virüs bulaşabiliyor. Öksüren, hapşıran kişiler ellerinin içine bu virüsü bulaştırdıklarında bunu mutlak suretle yıkamaları gerekiyor. Hapşırmadan sonra mutlaka el hijyenine önem verilmesini, dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı