Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Çocuk sağlığı artık tercih edilmiyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim veren ve Neonatoloji alanında uzman olan Doç. Dr. Bilge Bayraktar, tıp eğitimine dair önemli bilgiler paylaştı. Özellikle çocuk sağlığı branşının günümüzde hekim adayları tarafından neden daha az tercih edildiğini ve bu alandaki zorlukları Haberler.com izleyicileriyle paylaştı.

ÇOCUK SAĞLIĞI TERCİHTE GERİDE KALIYOR

Bayraktar, çocuk sağlığı ve hastalıklarının hekim adayları arasında eski popülaritesini kaybettiğini belirterek, "Günümüzde çocuk sağlığı ve hastalıkları değerini kaybetti, TUS'ta en az seçilen bölümümüz." ifadelerini kullandı. Bayraktar, branşın öneminin yitirilmemesi gerektiğini vurguladı.

ASİSTANLIK DÖNEMİ HASSASİYET VE SABIR GEREKTİRİYOR

Asistanlık sürecine değinen Bayraktar, "Asistanlık dönemi çok zor geçiyor, çocuklar çok hassas; titiz ve dikkatli olmanız gerekiyor, bu da yıpratıcı bir durum." sözleriyle, alana ilgi duyanların süreçte karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER PRATİKLE GÜÇLENİYOR

Biruni Üniversitesi'nin klinik avantajına da vurgu yapan Bayraktar, "Biz tıp fakültesiyiz ama aynı zamanda hastanemiz de var, bu önemli bir avantaj; öğrencilerimizin çok fazla pratik yapma şansları oluyor." diyerek, teorik bilginin uygulamayla pekiştirildiği bir eğitim modelini benimsediklerini ifade etti.