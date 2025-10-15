DMD Hastası Berk İçin Duygulandıran Doğum Günü Etkinliği

İZMİR'in Bornova ilçesinde DMD hastası Berk Yıldız (9) için düzenlenen doğum günü etkinliğinde hem moral verildi hem de tedavi kampanyasına destek çağrısı yapıldı. Oğlu Berk için destek isteyen Seçil Yıldız (38), "Biz belki bekliyoruz ama benim oğlum bekleyemiyor; hastalık ilerliyor. İlerledikçe de hareketleri kısıtlanıyor ve organları zarar görecek" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Yusuf Yıldız (40) ile Seçil Yıldız'ın (38) 3 yıl önce genetik kas hastalığı DMD teşhisi konulan oğulları Berk için Bornova Atatürk Parkı'nda 9'uncu yaş doğum günü partisi düzenlendi. Balonlarla süslenen parkta, palyaço ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen kutlamaya Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, muhtarlar, belediye temsilcileri, mahalle sakinleri ve Berk'in arkadaşları katıldı. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamayan Berk için hem moral hem de tedavi kampanyasına destek amacıyla düzenlenen doğum gününde duygusal anlar yaşandı. Tedavi için gerekli 3,2 milyon doların yüzde 18'inin toplandığını belirten anne Seçil Yıldız, "Berk'in kampanyası başlayalı 1 yıl oldu. Yavaş ilerliyoruz, sesimizi duyurmaya ihtiyacımız var. Biz belki bekliyoruz ama benim oğlum bekleyemiyor; hastalık ilerliyor. İlerledikçe hareketleri kısıtlanıyor ve organları zarar görecek. Bu yüzden destek istiyorum" diye konuştu.

'OĞLUMUN ZAMANI ÇOK KISITLI'

Berk'in vücudunda belirgin değişimler başladığını anlatan Yıldız, "Şu an belinde bir çukurlaşma oluştu çünkü karnını dışarı çıkararak yürümeye çalışıyor. Hareketleri giderek kısıtlanıyor. Merdivenleri artık çok zor çıkıyor. Tekerlekli sandalyeye düşmeden ilacını alması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle tekerlekli sandalyeye düştüğünde ilaç verilmiyor. Oğlumun zamanı çok kısıtlı. Bugün bir doğum günü organize edildi ve bu vesileyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız, kaymakamımız ve başkanlarımız aracılığıyla daha fazla insana ulaşmak istiyoruz" dedi.

'DMD HASTALARI İÇİN ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ'

Berk'in kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Bornova Yeşilova Mahallesi Muhtarı Sevda Korkmaz, "Oğlumuzun kampanyasının daha hızlı ilerlemesi için el atmak durumundaydık. Bu yüzden bugün buradayız. Berk 9 yaşına girdi. DMD hastaları için zaman çok önemli. Doğum gününü böyle bir organizasyonla, herkesin bir arada olduğu bir ortamda kutlamak bizim için anlamlı oldu" diye konuştu.

'HERKESİ KATKI SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kampanyaya ciddi bir desteğin gerektiğini söyleyen Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise "Böyle bir organizasyonda Berk'e mutlu yıllar diliyoruz. Bornova ilçemizde aynı durumda olan 3 hastamız var. Onlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde önümüzdeki günlerde bir yardım kampanyası düzenlenecek. Bu kampanya, belediye ile iş birliği içinde iş insanlarımızın desteğiyle yürütülecek. Zor bir süreç, kolay değil. Maddi olarak da yüksek bir meblağ söz konusu. Bu nedenle herkesi katkı sağlamaya davet ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat versin" açıklamalarında bulundu.

'DESTEK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENECEK'

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan da "Mahallemizin çocuğu Berk'e ve ailesine destek olmak, kampanyayı duyurmak adına bu doğum gününde Bornova Belediyesi olarak muhtarlarımızla birlikte yer aldık. Büyük bir katılım oldu. Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki, ilçemizde DMD ve SMA hastası olan 3 çocuğumuzun yardım kampanyalarına destek için bir etkinlik düzenleyecek. Konserler, tiyatro gösterileri ve stantların yer alacağı bu kültür-sanat organizasyonundan elde edilecek gelirlerle ailelerimize destek sağlanacak" diye konuştu.