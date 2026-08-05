Yaz Meyvelerinde Porsiyon Kontrolü Uyarısı

Yaz aylarında sofralarda daha fazla yer bulan meyvelerin vitamin, mineral ve lif açısından önemli besin kaynakları olduğunu belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Zişan Sobacı, sağlıklı beslenme için meyve tüketiminde porsiyon kontrolünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Yaz mevsimiyle birlikte karpuz, kavun, kiraz, şeftali, üzüm ve incir gibi meyvelerin daha sık tüketildiğini ifade eden Diyetisyen Zişan Sobacı, bu besinlerin sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabileceğini ancak miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sağlıklı besinler de kontrollü tüketilmeli"

Meyvelerin doğal şeker içerdiğine dikkat çeken Diyetisyen Zişan Sobacı, "Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, antioksidan ve lif sayesinde sağlığımız için oldukça değerlidir. Ancak her besinde olduğu gibi meyve tüketiminde de porsiyon kontrolü önemlidir. Özellikle yaz aylarında meyve tüketimi artarken gereğinden fazla tüketmek günlük enerji alımını yükseltebilir" dedi.

Karpuz ve kavun gibi su oranı yüksek meyvelerin sıcak havalarda ferahlattığını belirten Diyetisyen Zişan Sobacı, "Bu meyveler doğru porsiyonlarda tüketildiğinde sağlıklı seçeneklerdir. Ancak özellikle kilo kontrolü sağlayan, diyabeti bulunan veya kan şekeri dalgalanmaları yaşayan kişilerin tüketim miktarlarına daha fazla dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Meyveyi tek başına değil, dengeli tüketmek önemli"

Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin temelinde dengeli öğünlerin yer aldığını belirten Diyetisyen Zişan Sobacı, "Meyveleri ara öğünlerde yoğurt veya kuruyemiş gibi protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketmek kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabilir" diye konuştu.

Sıcak havalarda yeterli su tüketiminin de önemine değinen Sobacı, "Vücudun sıvı ihtiyacı yaz aylarında artar. Su tüketimi ihmal edilmemeli, susama hissi beklenmeden gün içerisinde yeterli miktarda su içilmelidir" dedi.

"Kişiye özel beslenme planı oluşturulmalı"

Her bireyin beslenme ihtiyacının farklı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Sobacı, "Yaş, kilo, fiziksel aktivite düzeyi ve mevcut sağlık durumu kişilerin beslenme düzenini etkiler. Bu nedenle özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin meyve tüketimi konusunda kişiye özel öneriler alması önemlidir" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Zişan Sobacı, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi için mevsim meyvelerinden faydalanılması, ancak porsiyon kontrolünün ve dengeli beslenme alışkanlığının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı