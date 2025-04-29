Diyarbakır'da Ücretsiz Retina Operasyonları Başladı

Diyarbakır'da ücretsiz retina operasyonu yapılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak ücretsiz retina operasyonları ile çevre illerden gelen yüzlerce hastaya şifa dağıtıyor. Son bir buçuk yıldır haftada iki gün olmak üzere günde ortalama 150-200 hasta bu hizmetten faydalanıyor.

Retina hastalıkları, özellikle diyabetik retinopati, retina yırtıkları ve dejeneratif göz hastalıkları gibi ciddi görme kaybına yol açan rahatsızlıkların tedavisinde kritik öneme sahip. Hastane, bu alanda sunduğu ücretsiz cerrahi müdahalelerle birçok hastanın yeniden sağlığına kavuşmasını sağlıyor.

Hastanenin retina cerrahisi birimi ayrıca bir sağlık turizmine de katkı sağlıyor. Yalnızca Diyarbakır'dan değil çevre illerden de yoğun hasta kabul ediyor. Özellikle ekonomik imkanları kısıtlı olan hastalar için bu hizmet büyük bir umut kaynağı oluyor.

Retina cerrahisi ekibi, haftada iki gün özel olarak belirlenen klinik günlerinde günde 150-200 hastayı muayene ediyor ve gereken hastalara ameliyat imkanı sunuyor. Bu yoğun tempoda, modern tıbbi ekipmanlar ve uzman doktor kadrosuyla hizmet veriliyor.

Doç. Dr. Hasan Öncül, 2013 yılından beri Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığını, 2019 yılında eğitim kadrosuna atanıp retina biriminde aktif görev aldığını ifade etti. Öncül, retinanın gözün arkasında yer alan sinir ve damar açısından yoğun ve görmemizin esas kısmını oluşturan on kattan oluşan tabaka olduğunu söyledi. Öncül, "Retina hastalıkları aslında göz hastalıkları kısmının ortalama yüzde 30'unu oluşturuyor o sebeple bizim çok sık gördüğümüz hasta grubu hastalıkları. Retina hastalıkları gözün arkasındaki damar tıkanıklıkları, şeker hastalığına bağlı ortaya çıkan kanamalar aynı zamanda halk arasında sarı nokta hastalığı gibi diye bilinen hastalıklar ve göz gözün arkasında gerek travmaya gerek kendiliğinden oluşan yırtıklı hastalıklar olarak tanımlanabilir. Biz hastanemizde yaklaşık bir buçuk yıldır Doç. Dr. Umut Dağ ile birlikte retina bölümünü kurduk şimdilik haftada iki defa olmak kaydıyla günde ortalama 150-200 hastaya hizmet vermekteyiz ve Türkiye'de bir çok merkezde yapılabilecek tüm tedavilerin hemen hemen hepsini birkaç tanesi özellikle tümör cerrahisi hariç tüm hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilecek donanımda çalışmaktayız. Tüm bu işlemleri tamamen kamunun sağladığı destek doğrultusunda ücretsiz olarak yapmaktayız. Aslında Diyarbakır dışından diğer illerden de Şırnak, Hakkari, Muş, Batman gibi bir çok kente hizmet vermekteyiz. Bölgede bu açıdan vitreoretinal cerrahi ücretsiz yapan tek kliniğiz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi retina biriminde görev yapan bir diğer doktor Doç. Dr. Umut Dağ ise, yaklaşık 26 yıldır hekimlik yaptığını 10 yılı aşkındır retina kliniği ile ilgilendiğini ifade etti. Dağ, "Kliniğimizde retina ile ilgili hemen hemen tüm cerrahiler yapılmaktadır. Retina yırtıklar, retinal kanamalar, diyabete bağlı retinal problemler, travmaya bağlı problemler, damarsal problemlere bağlı cerrahilerin hepsi yapılmaktadır. Yaklaşık haftada 10-15 retina cerrahisi yapılmaktadır ayrıca bunların dışında ayda yaklaşık 600-700 arası göz içine iğne tedavisi yapmaktayız, bunların hepsi tamamıyla ücretsiz bir şekilde halkımızın hizmetindedir. Kliniğimiz yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olup tüm ekiple beraber asistanlarımızla beraber halkımıza hizmet vermekteyiz" diye konuştu.