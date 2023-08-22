Diyarbakır'da sıvı kaybı ve güneş çarpması çocukları yoğun bakıma yatırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor" dedi.

"Eyyam-ı bahur", "Afrika" ve "Basra" sıcaklarıyla kavrulan yurdun büyük bölümünde vatandaşlar etkilenmeye devam ediyor. Diyarbakır'da 40 derecenin altına düşmeyen sıcaklarda dışarı çıkan çocuklarda sıvı kaybı ve güneş çarpmasıyla birlikte yoğun bakımda yatan hastalar oldu.

Yaz mevsimlerinde 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı çocuk, bebek ve ileri yaş gruplarında da sıcak havalardan dolayı çok sıvı kaybı yaşandığını belirterek, özellikle çocuklarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle saat 10.00 ila 15.00 arasında çocukların dışarı çıkartılmamasının altını çizen Dr. Boztaş, "Zorunlu halde çocukların dışarı çıkması gerekiyorsa güneş gözlüğü, güneş kremi, şapka, şemsiye gibi koruyucuları kullanmaları gerekmektedir. Sıcak havalarda terleme çok fazla olur ve buna bağlı olarak sıvı ihtiyacı artar. Bu nedenle günlük alınan sıvı ihtiyacının artırmak gerekir. Ev yapımı limonata, komposto ve sade sıkılmış meyve suları gibi içecekler mutlaka içirilmeli. Beslenmelerinde ve yemeklerinde sıvı oranı artırılmalıdır" dedi.

Ebeveynlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında çocuğu hemen serin bir yere alarak koltuk altlarına ve bileklerine ıslak bezle soğuk uygulama yapmaları gerektiğini öneren Dr. Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor. Bu şekilde hastanemize ve yoğun bakımımıza yatışlar olmaktadır. İmkanda varsa ılık bir duş aldırabilir ve en yakın sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Dr. Boztaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer çocuğun uykuya meyilli artmışsa, cildi kırışık ve kuruysa, ağız içi ve dilinde kuruma varsa, küçük bebeklerin bıngıldağında çökme varsa, derin ve sık sık nefes alıp veriyorsa, mutlaka sıvı kaybı yönünde hızlıca bir sağlık kuruluşuna götürmek gerekmektedir."