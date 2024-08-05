Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Ramazan Mayuş, ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirildi.
Lice ilçesinde fenalaşan Ramazan Mayuş, yakınları tarafından Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mayuş için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Mayuş, ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.