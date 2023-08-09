Diyarbakır'da Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Kız Çocuğu Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bahçe sulaması için yapılan havuzda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki kız çocuğu, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.