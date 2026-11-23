Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine göğüs ağrısıyla başvuran 15 yaşıbndaki çocuk inme geçirdi. Çocuklarda nadir görülen inmeyi hastanede bulunduğu esnada geçiren çocuk, doktorların hızlı teşhis ve müdahalesi ile sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15 yaşındaki hastada, aniden konuşma kaybı ile sağ kol ve bacakta tam güç kaybı gelişti. Durumu erken fark eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimleri Uzm. Dr. İkbal Türker ve Dr. Ali Nevroz Erdede tarafından ilk müdahalesi yapılan hastanın beyin görüntülemeleri hızla tamamlandı ve hastanenin inme ekibi bilgilendirildi. İnme ekibinin değerlendirmesinde, hastanın beyne kan taşıyan ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlendi. Hızlıca anjiyografi ünitesine nakledilen hastaya yapılan mekanik trombektomi işlemiyle beyin ana damarındaki pıhtı çıkarılarak kan akımı yeniden sağlandı. Müdahale sonrası hasta henüz anjiyo masasındayken felçli olan sağ kol ve bacağını hareket ettirmeye başladı.

Uygulamaya ilişkin açıklama yapan İnme Merkezi sorumlu hekimi nöroloji uzmanı Dr. Reşit Yılmaz, "İnme sadece yaşlıların hastalığı değildir, nadir de olsa çocuklarda ve gençlerde de görülebilir. İnmede her dakika önemlidir. Bu vakada hastamızın durumunu erken fark eden çocuk doktorlarımız ilk müdahaleyi yaparak inme ekibimizi bilgilendirdi. Bu ilk dakikalardaki hızlı tanı, başarının en önemli parçalarından biriydi. Görüntülemelerde beynin ana damarlarından birinin pıhtıyla tıkandığını gördük. Bu tür ana damar tıkanıklıklarında beyin dokusu çok hızlı hasar görür. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden hastayı anjiyoya almaya karar verdik. Kasıktaki bir damardan ince bir kateterle ilerleyerek beyindeki tıkalı damara ulaştık ve pıhtıyı çıkardık. Buna mekanik trombektomi diyoruz. İşlem yaklaşık 15 dakika sürdü. Damar açıldıktan kısa süre sonra, hastamız daha masadayken kolunu ve bacağını kaldırmaya başladı. Bunu görmek hepimiz için büyük bir mutluluktu" dedi.

Ani başlayan konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol veya bacakta güçsüzlük, görme kaybı gibi belirtilerde, hastanın yaşı ne olursa olsun inme düşünülerek vakit kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Çocuklarda inme, erişkinlere göre çok daha nadirdir ama görülür. Kalp hastalıkları, bazı kan hastalıkları, enfeksiyonlar ve damar yapısındaki bozukluklar çocuklarda inme riskini artırabilir. Çocuklarda inme belirtileri bazen gözden kaçabildiği için ailelerin ve sağlık çalışanlarının farkındalığı çok önemli. İnmede 'zaman beyindir' deriz. İnme geçiren hastanın tedavisi gecikmeden yapıldığında kalıcı hasar riski belirgin şekilde azalır. Evde beklemek, geçer diye düşünmek en büyük kayıptır. İnme tedavi edilebilen bir hastalıktır ama zamanla yarışılır" diye konuştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "İnme, yalnızca ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda görülebilen ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığı ciddi bir sağlık sorunudur. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde hizmet veren İnme Merkezimiz, deneyimli sağlık kadrosu ve ileri teknolojik altyapısıyla Diyarbakır'ın yanı sıra bölge illerinden gelen hastalarımıza da hizmet sunmaktadır. Sağlık hizmetlerimizin niteliğini ve erişilebilirliğini artırırken, özellikle zamanla yarışılan acil durumlarda erken tanı ve etkin tedavi imkanlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma ve kol veya bacakta güç kaybı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmaları büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı