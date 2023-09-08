Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Yeşilay iş birliği ile düzenlenen panelde, dijital dünyada ilk yardım konusu ele alındı. Panelde, trafik kazaları, depremler ve ev kazaları gibi acil durumlar için ilk yardım bilgisinin önemi vurgulandı. Ayrıca, akıllı telefon uygulamaları ve diğer dijital kaynaklarla ilk yardım eğitimi ve destek sağlanabileceği belirtildi.

Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Yeşilay iş birliği ile "Dijital Dünyada İlk Yardım" paneli düzenlendi.

Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamada " 9 Eylül İlk Yardım Bilinçlendirme Günü" dolayısıyla düzenlenen panelde yaptığı konuşmasına yer verilen Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Merkezi Müdürü ve Sosyolog Zehra Yıldız Çevirgen, ilk yardım bilmenin vatandaşlık görevi olması gerektiğini kaydetti.

Çevirgen, "TÜİK verilerine göre ülkemizde trafik kazaları sonucu her yıl yaklaşık 7 bin kişi olay yerinde ölüyor, 300 bin kişi yaralanıyor. Depremler nedeniyle ülkemizde 100 yıl içinde ölen insan sayısı 100 binden fazla. Son depremlerde de görüldü ki, en çok hayat kurtaran da en çok hayat söndürende halkın bizzat kendisi oldu." açıklamasında bulundu.

Çevirgen, her yıl binlerce kişinin ev kazaları nedeniyle yaralandığını ve sakat kaldığını da vurgulayarak, "Acil servislere başvuru nedenlerinin üçte biri yine ev kazaları. Bunun yanında tüm dünyada ölümlerin en sık nedeni ani kalp hastalıkları. Bu durumlarda yapılan ilk yardım ile de kişinin hayatta kalma oranı yüzde 55-yüzde 80 arasında değişiyor. Türkiye'de 1 yıl içerisinde yaklaşık 95 bin iş kazası meydana geliyor. Bu kazalarda 1900 işçi yaşamını yitiriyor. 3000 'den fazla işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalıyor ve son hesaplamalarda görülüyor ki 1,9 milyon iş günü kaybı olmuş." ifadelerini kullandı.

Vücudun oksijensizliğe maksimum 5 dakika dayanabildiğini hatırlatan Çevirgen, bu süre sonunda artık dokular ve hücrelerin ölmeye başladığını aktardı.

Çevirgen, metropol bir şehirde ambulansın gelme ihtimalinin 10 dakika olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Geriye kişinin hayatta kalabilmesi için tam 5 dakikası kalıyor. Böyle bir tabloda 10 dakika sonra gelen ambulans bir anlam ifade eder mi?" diye soran Çevirgen sözlerini şöyle tamamladı.

"Elbette ambulans gelir sağlık profesyonelleri gerekli müdahaleyi yapar. Ama 5 dakika, yani o kritik süre, aşıldığı için kişinin maalesef engelli kalma ihtimali yüksek olur. ya da ciddi nörolojik problemler yaşayabilir. Belki de bitkisel hayatta yaşamı sürdürebilir. ya da eğer soluk borusuna yabancı cisim kaçan birine Heimlich manevrasını yapıp çıkarmaz iseniz en sevdiğiniz varlığınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda ilk yardım bilip duruma müdahale etmek önem arz ediyor."

Panelde konuşan Yeşilay Dijital Dönüm Platformu Başkanı Levent Karadağ ise giderek bağlantılı hale gelen dünyamızda, acil durumlarda hayat kurtarmak için teknolojiden daha fazla yararlanmak gerektiğini ifade etti.

Karadağ, akıllı telefon uygulamalarından çevrimiçi videolara, sanal gerçeklik simülasyonlarından teletıplara kadar ilk yardım desteği ve eğitimi sağlamak için dijital araç ve kaynaklardan nasıl yararlanabileceğini anlatarak, "Android ve Apple mobil cihazlarda kullanılabilen ilk yardım uygulamalarımızda boğulma, kalp krizi, böcek ısırması, nöbet ve yanık gibi ilk yardımla hayat kurtaran tavsiyeler yer alıyor. Her vatandaşımız bu uygulamaları indirerek, ilk etapta 20 temel ilk yardım becerisini edinebilir.

Tek tuşla acil yardım merkezleri ve profesyonellerden yardım alabilir, uygulamayı indiren arkadaşlarınızdan yardım isteyebilir, sesli asistanlarla en yakın sağlık kuruluşu bilgilerine ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.