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Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

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İstanbul'da devlet hastanesinde "Yapacak bir şey yok. Kesinlikle ameliyat edilemez" denilen hasta, özel bir hastanede ameliyata alındı. Geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybeden hastanın yakınları, kazanç uğruna kandırıldıklarını öne sürüyor.

İstanbul'da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde entübe edildikten sonra yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Şahismail Kömür isimli vatandaş, burada apar topar ameliyata alındıktan sonra hayata gözlerini yumdu. Bu olay sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Kömür'ün yakınları ise hastalarının ölümünde özel hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

DEVLETTEKİ DOKTORLAR "OLMAZ" DEDİ AMA...

Bir süre önce kanser teşhisi konulan Şahismail Kömür, yakınları tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Burada durumu ağırlaşan Kömür, bir süre sonra entübe edildi. Hastanın durumunu yakından takip eden doktorlar, olası bir ameliyatın çok riskli olduğunu ve hastayı kaybedeceklerini belirterek "Kesinlikle ameliyat edilemez" şeklinde karar aldı. Bu esnada tavsiye üzerine özel bir hastane ile iletişime geçen hasta yakınları "Bu imkansız ameliyatı biz yaparız. Bunun için 550 bin lira ödemeniz gerekiyor" yanıtını aldı. Hastalarının kurtulması için parayı borç harç denkleştiren hasta yakınları, ameliyat için de özel hastanedeki doktora onay verdi. Devlet hastanesinden alınıp özel hastaneye götürülen Şahismail Kömür, apar topar girdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirdi.

Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

"FABRİKATÖR DEĞİLİZ, KANDIRDILAR BİZİ"

Bu gelişme sonrası hastanenin ihmali olduğunu ve kandırıldıklarını öne süren Şahismail Kömür'ün oğlu Fırat Kömür, yayınladığı videoda "Babam entübe edilmiş bir şekilde yatıyordu. Akciğer kanseriydi ve oradaki doktorlar yapacak bir şey yok dediler. Ondan sonra biz bu özel hastaneden bir doktora ulaştık. Bu doktor da bize 'bu imkansız ameliyatı ben gerçekleştiririm. Siz hastanızı buraya getirin' dedi. Bizden kredi kartı talep ettiler. 550 bin TL'yi tek çekim olarak bizim kredi kartımızdan yaptılar. Parayı aldıktan sonra hastamızı alıp hastanelerine götürüp ameliyatı yaptılar. İki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra babam vefat etti. Biz fabrikatör değiliz. Kandırdılar bizi... Paramızı da iade etmediler. Batırdılar bizi. Bizim canımızı yaktılar. Bize bir umut verdiler biz de o umudun peşinden gittik. İnşallah birileri sesimizi duyar" diyerek hastane tarafından mağdur edildiklerini ifade etti.

Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

"YILIN AMELİYATI OLMAYA ADAY"

Öte yandan Şahismail Kömür'ün hayatını kaybettiği ameliyat sonrası operasyonu yapan doktorun sosyal medya hesabından "Yılın ameliyatı olmaya aday... Tüm meslektaşlarımın eline sağlık" notuyla bir paylaşım yapması da dikkat çekti.

HASTANEDE YETKİLİ BİRİ YOK

İlkeli yayıncılık gereği konuyla ilgili iletişime geçtiğimiz ve iddiaları sorduğumuz özel hastaneden "Mesai saatleri bittiği için konuyla ilgili bilgi verecek herhangi bir yetkili yok. En kısa sürede arkadaşlarımıza tarafınıza dönüş sağlayacak" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

Devlet Hastanesi Operasyon Ameliyat İstanbul 3-sayfa Hastane Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Ahmet AKGÜL:

devletten daha güçlü olabilir mi özel!! Özel hastanelere asla güvenmeyin. devlete gidin.

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9
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Mücahit Kılıç:

Dünyada En çok verginin alındıgı ve Adalet sisteminden tut sağlik sistemine kadar rezil bir ülke yok

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Savaş Esentürk:

Bildiğiniz Kendi kendinizi tırmalamışsınız

73
4
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Rotzek:

Devlet hastanesinden lütfen şaşmayın. Özel hastaneler ticaret hane olmuş.

75
0
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Anty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin..TC Ciftligi....

43
14
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Beyhan Bakici:

Maalesef özel hastaneler ısı paraya dokmus benım babamıda oyle yaptılar bıle bıle amalıyat para alsınlar diye

39
1
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gökhan yıldırım:

bunlar para icin her şeyi yapar

24
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Pc Copat:

fabrikatör değilsiniz ama kredi kartından tek çekim 550bin çekebilecek limit varsa bilemedim.. başınız sağolsun mekanı cennet olsun

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6
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Saban Simsek:

kendi elinizle özele teslim etmişsiniz suç sizde

20
1
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Zübükzade:

Siz paranın peşine düşmüşsünüz

14
7
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