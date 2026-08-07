Denizli'ye Sağlıkta Dev Yatırım: İlk ve Tek 3 Tesla MR Hizmete Girdi

Denizli'de sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Hastalıkların erken teşhisinde büyük önem taşıyan Türkiye'de sayılı, Denizli'de ise ilk ve tek cihaz olan son teknoloji MAGNETOM Lumina 3 Tesla Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Sistemi Denizli Acil Durum Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.

Denizli Devlet Hastanesi'nin tüm birimleriyle birlikte etaplar halinde Denizli Acil Durum Hastanesi'ne taşınma süreci devam ederken, hastanenin teknolojik altyapısı da en yeni tıbbi cihazlarla güçlendiriliyor. Modern mimarisi, ferah poliklinikleri, geniş bekleme alanları, yüksek teknolojili görüntüleme üniteleri ve hasta odalarıyla vatandaşlara daha konforlu bir sağlık hizmeti sunan Denizli Acil Durum Hastanesi, yeni MR cihazıyla tanı ve tedavi süreçlerinde de önemli bir kapasite artışı sağladı. Türkiye'de az sayıda olan ve Denizli'de ise ilk ve tek olarak hizmete alınan son teknoloji yapay zeka tabanlı MAGNETOM Lumina 3 Tesla Manyetik Rezonans (MR) cihazıyla birlikte bazı özellikli görüntülemeler de artık başarıyla uygulanabilecek.

Denizli'de başka hiçbir sağlık kuruluşunda bulunmayan MR ile yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilebilecek

Hastalıkların teşhisinde çok önemli bir yeri olan yapay zeka destekli yeni nesil MR cihazının Denizli'de tek olduğunu belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yapay zeka tabanlı 3 Tesla MR görüntüleme cihazını Denizli'ye kazandırmaktan büyük sevinç duyduklarını söyledi. Öztürk: "Merkezde Denizli Devlet Hastanemizde iki, Servergazi Devlet Hastanemizde bir olmak üzere ilimizde üç MR cihazımız hizmet vermektedir. Günlük ortalama 9 bin acil ve poliklinik muayenesi yapılan Denizli Devlet Hastanemizin taşındığı Acil Durum Hastanemizde yeni nesil MR cihazımızın kurulumu tamamlandı ve hasta kabulüne başlandı. 3 Tesla MR, standart 1.5 Tesla MR cihazlarına göre iki kat daha güçlü yüksek çözünürlüklü bir manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazıdır. Yeni nesil MAGNETOM Lumina 3T MR sistemi, yapay zeka destekli yazılımları sayesinde çok daha kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmesine imkan tanırken, beyin, karaciğer ve kas-iskelet sistemi başta olmak üzere birçok alanda daha hızlı ve güvenilir tanı süreçlerini destekliyor. Lezyon ve patolojilerin daha keskin ve çok kısa sürelerde taranmasını sağlıyor. Geniş hasta tüneli, sessiz çalışma teknolojisi ve kısa çekim süreleriyle hasta konforunu artıran cihaz, hareket ve metal kaynaklı görüntü bozulmalarını da en aza indirerek tekrar çekim ihtiyacını azaltıyor. Bu cihazlar hastalıkların daha hızlı ve etkin teşhis edilmesine önemli katkı sağlayacak. Yapay zeka tabanlı 3 Tesla MR görüntüleme cihazını İlimize kazandırmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. Denizli Devlet Hastanemiz uzun yıllardır sadece Denizli'ye değil tüm bölgeye şifa dağıtan bir merkez konumundadır. Türkiye'de sayısı az olan ve Denizli'de ilk ve tek olacak 3 Tesla MR cihazımız, Denizli'deki vatandaşlarımıza ve çevre illerden gelecek hastalara da çok önemli bir hizmet sağlayarak önemli bir boşluğu dolduracaktır. İnşallah hastalarımız burada şifa bulacak, sağlık çalışanlarımız da yeni teknolojinin sunduğu imkanlarla tanı süreçlerini daha hızlı ve kolay yürütecektir. Hastanemize ve Denizli'mize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı