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Datça Devlet Hastanesine yeni kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

Datça Devlet Hastanesine yeni kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Devlet Hastanesi'ne atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir ile birlikte aynı branşta görev yapan uzman doktor sayısı ikiye yükseldi. Bu gelişme, bölgedeki sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıracak ve hasta sevklerini azaltmayı hedefliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir'in göreve başlamasıyla hastanedeki uzman doktor sayısı ikiye yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve uzun yıllar İstanbul'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir, hastanedeki görevine başladı.

Aydemir'in göreve başlamasıyla birlikte hastanede aynı branşta hizmet sunan uzman doktor sayısı ikiye çıktı.

Hastanede halen görevine devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dilek Yağmur ile Aydemir'in birlikte hizmet vermeye başlaması, ilçede ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Datça Devlet Hastanesi yönetiminden edinilen bilgiye göre, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde uzman hekim sayısının artmasıyla birlikte, ilçedeki hasta sevklerinin azaltılması ve randevu yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hastanede, iki uzman hekimin katılımıyla poliklinik hizmetlerinin yanı sıra cerrahi müdahale ve doğum hizmetleri de kesintisiz sürdürülecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
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