Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

YouTube videolarıyla tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, son yıllarda hem özel hayatı hem de estetik işlemleriyle sık sık gündemde yer alıyor. Ünlü fenomen, 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamış ve enfeksiyon nedeniyle ölümden döndüğünü açıklamıştı.

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Bir dönem "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek takipçilerini uyaran Bilic, aynı işlem nedeniyle yeniden ameliyat edildi.

"VÜCUDUMDAN ÇIKAN MADDE BU"

Danla Bilic'in 5. kez ameliyat masasına yattığı ve dolgu temizletme operasyonu geçirdiği öğrenildi. Ünlü fenomen, operasyon sonrası vücudundan çıkarılan dolgu maddesini sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arada bir DM kutuma hâlâ 'aquafilling yaptıracağım, senin yüzünden korkuyorum' mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda… Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi."