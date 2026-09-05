Kars Bölge Hastanesi 2026'da Tamamlanıyor

Kars'ta yapımı hızla devam eden 500 yataklı Kars Bölge Hastanesi, yükselen bloklarıyla kentin sağlık altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alana sahip olacak dev sağlık yatırımının tamamlanmasıyla Kars'ın yanı sıra çevre iller ve bölgedeki geniş bir nüfusa sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Kars'ta sağlık alanında hayata geçirilen en önemli yatırımlardan biri olan Bölge Hastanesi'nin inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Altı bloktan oluşan dev sağlık kompleksinin tamamlanmasıyla kentin sağlık hizmetlerinde önemli bir kapasite artışı yaşanması bekleniyor.

"4 milyar 741 milyon liralık dev yatırım"

Toplam proje maliyeti 4 milyar 741 milyon TL olan Kars Bölge Hastanesi, yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa ediliyor.

Yoğun bakımlar dahil olmak üzere 500-550 yatak kapasitesine sahip olması planlanan hastane, yalnızca yatak kapasitesiyle değil, bünyesinde barındıracağı sağlık birimleriyle de bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Haziran 2026 itibarıyla hastanenin kaba inşaatının yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığı belirtilirken, çalışmaların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

"18 ameliyathane, 38 yoğun bakım yatağı"

Kars Bölge Hastanesi tamamlandığında bünyesinde 18 ameliyathane, 38 yoğun bakım yatağı, 14 doğum salonu ve 24 kreş odası bulunacak.

Hastanenin yaklaşık 140 poliklinikle hizmet vermesi planlanırken, modern sağlık hizmetlerinin tek çatı altında sunulması amaçlanıyor.

Projede yer alan hasta odalarının tek kişilik olarak planlanması ise sağlık hizmetlerinde konfor ve ihtiyaç halinde kapasitenin artırılabilmesi açısından dikkat çekiyor.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Bölge Hastanesi'nin Kars ve çevre iller açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yatırımın hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hastanenin fiziki özelliklerine ve olası olağanüstü durumlarda kapasitesinin artırılabilmesine dikkat çeken Adem Çalkın,

"6 Bloktan oluşan devasa bir devasa bir yatırım, hakikaten ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabi yine Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. 140 bin metre kare alana kurulu, 140 bin metre kapalı alanı olan devasa bir bölge hastanesi inşa ediyoruz. Bu bölge hastanesini inşa ederken, tabi 500 yataklı olması ve her bir odanın tek bir hasta için kullanılabilmesi çok önemli bir ayrıntı, eğer ileride ihtiyaç olursa, Allah ihtiyaç vermesin ama tabi bir depremi yaşadık, pandemiyi yaşadık. İyi var, kötü gün var. 500 adayı 2 hasta yatırarak 25 metrekare büyüklüğünde bin hasta yatabilecek kapasiteye, hatta daha yüksek kapasiteye çıkarabilecek bir hastane. 18 ameliyathanesi var, 140 polikliniği var. Devasa bir hastane yapıyoruz" dedi.

"Burası isminden de anlaşıldığı gibi bölgeye hitap edecek"

Kars Bölge Hastanesi'nin yalnızca kent merkezine hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak değil, çevre illeri de kapsayan bölgesel bir sağlık merkezi olarak planlandığını ifade eden Çalkın, Kars'ın sağlık alanında bölgenin öncü kentlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çalkın, "Burası isminden de anlaşıldığı gibi bölgeye hitap edecek. Ardahan, Iğdır, Kars, Nahçıvan, açılırsa kapı Ermenistan, Artvin'in bir kesimi, Ağrı'nın ilçeleri biz burada bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten son atamalara bakarsanız doktor atamalarına, ilk defa bölge de olmayan çocuk endokrini, çocuk kardiyoloji, nevroloji bunlar gibi birçok dalda atamalar oldu. Biz artık Kars'ı bölge haline getirme planımız var, hedefimiz var. Hiçbir ille yarışmıyoruz, bu ilde bu var, şu ilde bu var demiyoruz. Bizim kendi ilimiz bizi ilgilendiriyor. Buradaki TRA2 Bölgesi'nde de Kars öncü ildir ve biz Kars'ı bölge yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kars'ın sağlık hizmetlerinde yeni dönem"

Kars Bölge Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte özellikle ileri branşlarda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların başka illere sevk edilme ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Hastanenin geniş fiziki kapasitesi, çok sayıda ameliyathane ve poliklinik alanı, yoğun bakım üniteleri ve doğum salonlarıyla Kars'ın sağlık altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor.

Özellikle çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek şekilde tasarlanan proje, Kars'ın sağlık alanında bölgesel merkez olma hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

"500 yatak kapasitesi gerektiğinde artırılabilecek"

Hastanenin dikkat çeken özelliklerinden biri ise normal şartlarda 500 yatak kapasitesiyle hizmet vermesinin yanı sıra, olağanüstü durumlarda mevcut fiziksel imkanların daha etkin kullanılmasıyla yatak kapasitesinin artırılabilecek şekilde planlanması.

Deprem, salgın hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda sağlık tesislerinin kapasitesinin kısa sürede artırılabilmesinin önemine dikkat çekilirken, Kars Bölge Hastanesi'nin bu ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

"Kars sağlıkta bölgesel merkez olma yolunda"

Kars'ta inşaatı devam eden Bölge Hastanesi, yalnızca yeni bir sağlık tesisi yatırımı olarak değil, kentin bölgesel sağlık merkezi haline getirilmesi hedefinin de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alanı, 500-550 yatak kapasitesi, 18 ameliyathanesi ve 140 poliklinik alanıyla hizmete girmesi planlanan hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Kars'ın sağlık hizmetlerindeki kapasitesinin önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastanenin hizmete girmesiyle Kars'ın yanı sıra Ardahan, Iğdır, Ağrı'nın bazı ilçeleri, Artvin'in bir bölümü ve bölgedeki diğer yerleşimlerden gelecek vatandaşlara da daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı