Çölyak Hastalarına Kayısı Çekirdeğinden Glütensiz Bisküvi

Malatya'daki Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescilli kayısı çekirdeğinden çölyak hastaları için glütensiz "kayısı çekirdeği bisküvisi" üretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsünce çölyak hastaları için glütensiz gıda üretmek amacıyla Glutensiz Ürünler AR-GE Üretim Merkezi kuruldu.

Laboratuvardaki çalışmalarda "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'daki tescilli kayısı çekirdeklerinden bisküvi üretiminde başarılı sonuç alındı.

Çölyak hastalarının tüketebileceği bisküvi, kayısı çekirdeğinin öğütülmesi ve şeker yerine dut kurusu ilave edilmesiyle hazırlandı.

Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, üretilen bisküvide un kullanılmadığını ve başarılı bir şekilde üretim gerçekleştiğini söyledi.

Çölyak hastalarının ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İki büyük fırınımız var. Bu iki fırında günlük 10 binin üzerinde bisküvi üretiyoruz. Ay ve yıllık bazda ciddi üretimden bahsediyoruz. Herhangi bir kapasite sorunumuz yok. Talebe yeterince ulaşabiliyoruz. Malatya'daki belediyemize ait Esenlik Market ve ilgili yerlerde ihtiyaç duyanlara ulaştırıyoruz. Kargoyla başka şehirlere de gönderim yapıyoruz. Ayrıca kurumumuz girişinde bulunan satış büfesinde de satışımız mevcut. Kayısı aslında ihracata giden bir ürün. Çekirdeği de aynı şekilde talep gören bir ürün. Hem kozmetik sanayide hem besin olarak da kullanılan kıymetli bir ürün. Biz de katma değerli ürün geliştirme çalışmalarında kayısı çekirdeğine öncelik verdik."

Kayısı çekirdeği üzerinde laboratuvarda birçok ürün geliştirmeye çalıştıklarını, kayısı çekirdeği sütü yapmak için gayret gösterdiklerini anlatan Erdoğan, "Aslında projenin çıkışı tamamen özel gereksinimli bireyler dediğimiz çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan doğdu. Malatya'da yaptığımız bir çalışmada 2 bin 200'ün üzerinde çölyak hastasının olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ilk önce kayısı çekirdeğinden bisküvi yapımına başlandı. Çölyak hastaları ve aynı zamanda da gençler için, sporcular için iyi bir beslenme seçeneği ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

"Minimum 6 aylık raf ömrüne sahip"

Merkezde gıda mühendisi olarak görev yapan Rukiye Zengin de kayısı çekirdeğini daha fonksiyonel hale getirmek için çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Doğu Anadolu Projesi kapsamında destek aldıklarını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yüzde 25 oranında protein içeriğine sahip. Yine bitkisel kaynaklı doğal çekirdekten kaynaklanan yüzde 25 oranında yağ içeriğine sahip. Doymamış yağ asitleri açısından zengin. Yine çekirdekten gelen bir doğal diyet lifi. Bu da yüzde 10 oranında. Herkesin güvenle tüketebilsiniz diyebiliriz. Glüten intoleransı olan insanlar veya daha fonksiyonel, sağlıklı bir ürün tüketmek isteyen insanlar için tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Raf ömrü de uzun, minimum 6 aylık raf ömrüne sahip."

Kaynak: AA