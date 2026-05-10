Evin nem oranını artırmak alerjenlere ortam oluşturabiliyor

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Cansever, ev ortamını sürekli nemlendirmenin alerjenlere ortam oluşturabildiğini söyledi.

Cansever, AA muhabirine, ev tozu akarları (evlerde özellikle yatak, halı ve perdelerde yaşayan, insan derisi döküntüleriyle beslenen mikroskobik böcekler) ve polen gibi alerjenlere karşı duyarlılıkların yetişkinler ve çocukların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Hava koşullarının ve atmosferik değişkenlerin polenlerin yoğunluğunu etkileyen parametreler olduğuna işaret eden Cansever, ot, çayır ve ağaç gibi birçok polen çeşidinin bulunduğunu dile getirdi.

Polenlerin genellikle nisanda başlayıp ekime kadar doğada ve atmosferde bulunduğuna dikkati çeken Cansever, "Yoğun yağışlar, atmosferik polenleri yere indirerek sayısını bir miktar azaltsa da yağmurlarla çıkan otların fazla olması, yoğun polen salınımına sebep olabilir." dedi.

Cansever, çocuklarda burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde yanma, sulanma ve kaşıntı gibi şikayetlerin polen alerjisi belirtisi olduğunu anlattı.

Buna "alerjik nezle" dediklerini belirten Cansever, normal gribal enfeksiyondan farkının periyodik olması, ateş, halsizlik ve kırgınlık gibi bulguların eşlik etmemesi olduğunu vurguladı.

Evdeki küf mantarı ve ev tozu akarları gibi inhalan (solunumsal) alerjenlerin nemli ve rutubetli ortamlarda yaşadıklarına dikkati çeken Cansever, "Özellikle sonbahar ve ilkbaharda yoğun yağışın olduğu dönemlerde toprak ve havadaki nemin yüksek olması nedeniyle küf mantarının çoğalmasını bekleriz. Ev tozu akarları gibi inhalan alerjenler de nemli havalarda yaşamayı seviyor. Evde gereksiz nemlendirici kullanmak, sürekli pencereleri açık bırakmak ve evin nem oranını çok yükselterek alışılagelmişin üzerine çıkarmak uygun şeyler değil. Yağışların çok olması hem polenlerin atmosferik dengesini hem de topraktaki rutubetin, küfün dengesini etkiliyor." diye konuştu.

Çocuklarda polen alerjisine aşı tedavisi

Cansever, yoğun alerjisi olan çocuklarda okul, eğitim başarısı, uyku düzeni ve sosyal yaşamın olumsuz etkilendiğini belirterek, bu hastalarda gelenekselleşmiş tedavilerden sonuç alamadıklarında aşıyı tercih ettiklerini söyledi.

Öncelikle çocuğun hangi polenden etkilendiğinin tespit edildiğini dile getiren Cansever, şöyle konuştu:

"Bu hastalara immünoterapi dediğimiz aşı tedavisini yapıyoruz. Aşı tedavisini yaklaşık 3 yıl kadar sürdürerek hastanın polen mevsiminde yaşadığı hadiseleri minimize etmeye çalışıyoruz. Hastanın birçok polen alerjisi olabilir ama gerçekten asıl klinikten sorumlu olan alerjenini tespit etmişseniz, doğru poleni bulmuşsanız ve onu sıvı ekstraktı (özüt) ile yapıyorsanız bu aşı tedavisi, ciddi manada yaşam konforunu etkiliyor. Yaşam kalitesini düzelten, mevsimsel dönemlerdeki o semptomlarını azaltan, okul ve uyku düzenini etkileyen, günlük yaşamdaki hayat kalitesini yükselten bir tedavi."

Cansever, aşı tedavisinde çocuğa alerjisi olduğu polenlerin ekstraktını önce küçük dozlarla verdiklerini, idame doza kavuştuktan sonra bunu aylık yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Tedavinin bazen 3, bazen de 5 yıl sürdüğünü anlatan Cansever, "Kayseri Şehir Hastanesi'nde şu anda bu tedaviye başladığımız 6-7 hastamız var. Gayet iyi gidiyorlar, çok memnunlar. Bir yıldır tedavisini alanlar var. Tedavinin etkinliğini zaten genel olarak bir yılın sonunda daha etkin bekliyoruz ama başladıktan sonra her geçen gün etkinliğini artırarak giden bir tedavi." ifadelerini kullandı.