Üye Girişi
Haberler

Çocuklarda Diyabetin Artış Nedenleri ve Önlemleri

Çocuklarda Diyabetin Artış Nedenleri ve Önlemleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, çevresel faktörlerin, beslenme tarzının, D vitamini eksikliğinin ve viral enfeksiyonların çocuklarda diyabete yatkınlığı artırdığını belirtti. Diyabetin erken yaştaki belirtilerine dikkat çekerek, ailelerin ve hekimlerin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, çevresel faktörlerin, beslenme tarzı, D vitamini eksikliği ve geçirilen viral enfeksiyonların çocuklarda diyabete eğilimi artırdığını belirterek, tanısı konulmayan diyabetin hastada komaya kadar giden süreçle karşılaştıklarını söyledi.

Daha önce İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Özkan, AA muhabirine, diyabet konusunda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kronik kan şekeri yüksekliğinde diyabetten söz ettiklerini anlatan Özkan, erişkinlerde tip 2, çocuklarda ise insüline bağımlı veya tip 1 diyabetin görüldüğünü ifade etti.

Son yıllarda diyabetin çocuklarda görülme yaşının erkene doğru kaydığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bilimsel veriler de bunu destekliyor. Çocuklarda diyabetin görülme sıklığı 100 binde 10, binde 4 oranında olduğu bildiriliyor. Çocuklarda okula başlama döneminde, ergenlik döneminde diyabetin sık ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Benim hastalarımdan en erken 8 aylık bebeğe Tip 1 diyabet teşhisi koyduk. Özel durumlar dışında çocuk diyabetli doğmuyor ama diyabete yatkın doğuyor. Çevresel faktörler arasında beslenme tarzı, D vitamini eksikliği ve geçirilen viral enfeksiyonlar diyabete eğilimi artırıyor."

Özkan, genetik eğilim, karşılaşılan beslenme ve çevresel faktörlerde organizmanın kendi dokusuna gösterdiği toleransı bir noktada kaybedip insülin salınımını bozduğunda kronik kan şekeri yüksekliğiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

"Diyabetin bulguları idrar yolu enfeksiyonuyla karıştırılabiliyor"

Diyabetin birçok bulgusunun olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Çok su içmek, sık idrara çıkmak, fazla yemek yemesine rağmen kilo kaybetmek, gece altına kaçırmayan çocuğun altını ıslatmaya başlaması diyabetin ilk bulgusu olabilir. Ailelerin ve hekimlerin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Bu belirtiler yanlış teşhise de neden olabiliyor. Çok su içen ve idrara sık çıkan çocuk için idrar yolu enfeksiyonu düşünülebilir ve diyabet atlanabilir. Bu durumlarda kronik kan şekeri yüksekliği giderek artar. Hücreler kan şekerini enerji kaynağı olarak kullanamadığı için bu sefer ketonları yani yağları kullanmaya başlar. Sık nefes alıp vermeyle giden bir tabloyla karşı karşıya kalırız, eğer bu durumda da tanı konulmazsa komaya kadar giden süreçle karşı karşıya kalabiliriz."

Özkan, basit şekerli yiyeceklerin obeziteye yol açtığını, bunun da çocuklarda Tip 2 diyabete neden olabileceğini aktardı.

Diyabetli çocuk hangi koşulda hastaneye gelirse gelsin tüm tedavilerinin yapıldığına dikkati çeken Özkan, insülin, diyet ve aktivite tedavileriyle diyabetik çocuğu sağlığına kavuşturduklarını vurguladı.

Çocukken diyabetik olan ancak tedavisini sağlayarak mürüvvetini gördükleri çok hastasının olduğunu ifade eden Özkan, diyabetten korunmada beslenme alışkanlığının rolünün büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır

Bahçeli'den Kürtlere zeytin dalı, PKK'ya ölüm

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.