Cizre'de solunum yetmezliği olan çocuk ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 12 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. Rahatsızlanan çocuğun solunum yetmezliği olduğu tespit edildikten sonra ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 12 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Rahatsızlanan ve Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berivan C'de solunum yetmezliği olduğu tespit edildi.
Berivan C, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.