CHP'li İlgezdi, HPV aşılarıyla ilgili Bakan Koca'ya tepki gösterdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HPV aşılarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İlgezdi, HPV aşısının ücretsiz olması gerektiğini belirtirken, tedavisi olan bir kanser türünün kadınlar arasında yayılmaya devam ettiğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HPV aşılarına ilişkin yaptığı açıklamaya "Beceriksizce yönetemedikleri bir süreç yüzünden tedavisi olan bir kanser türü kadınlar arasında yayılmaya devam ediyor" tepkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı Bütçesi'ne ilişkin görüşmelerde 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurduğu HPV aşıları ile ilgili bilgi verdi. Koca, "HPV aşılamaları kısa sürede başlayacak, tedarik için firmalarla görüşmeler devam ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Bakan Koca'nın HPV aşısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İTİBARDAN TASARRUF YAPMAYAN İKTİDAR, KONU SAĞLIK OLUNCA HPV AŞISININ MALİYETİNE TAKILIYOR"

"Sosyal devletin gereği HPV aşısının ücretsiz olması için yıllardır mücadele ediyoruz. Geçen sene Bakan söz verdiği halde 1 yılda hiçbir gelişme olmadı. Bu seneki Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunuda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Türkçesi HPV sözü başka bahara kaldı.

İtibardan tasarruf yapmayan iktidar, konu sağlık olunca HPV aşısının maliyetine takılıyor. Sayın Bakan kamu menfaatini konu şehir hastaneleri ve onların müteahhitlerine yapılan ödemeler olunca unutuyorsunuz ama, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden birini önleyen aşı için kamu menfaati aklınıza geliyor.

En az 140 ülkenin aşı programında olan HPV aşısı amasız, fakatsız bizim de aşı takvimimize alınmalı ve HPV aşısına ücretsiz bir şekilde ulaşılmalı. Mücadelemiz sürecek."

"BECERİKSİZCE YÖNETEMEDİKLERİ BİR SÜREÇ YÜZÜNDEN TEDAVİSİ OLAN BİR KANSER TÜRÜ KADINLAR ARASINDA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR"

Konu hakkında daha önce vermiş olduğu soru önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uzun süre sonra yine eksik yanıt verdiğini belirten Akkuş İlgezdi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bakana HPV aşısı tedarik eden firmalarla görüşüp görüşmediklerini soruyorum. Hangi ilaçlara parası olan ulaşabiliyor onu soruyorum. Topu topu 2 firmanın HPV aşısı ruhsatı aldığı ve tek firmanın ürünün piyasada olmasına rağmen bakan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesindeki 'ruhsatlı ürünler listesi'ne bakın diyor. Beceriksizce yönetemedikleri bir süreç yüzünden tedavisi olan bir kanser türü kadınlar arasında yayılmaya devam ediyor."

9-14 yaş arasındakilere 2, 15 yaş üstündekiler için 3 doz yapılması gereken HPV aşısının tek dozunun maliyeti 2 bin 600 TL civarında. 3 doz olacak bir kadın en düşük emekli maaşından fazla ücret ödemek zorunda kalacağı dikkat çekti.