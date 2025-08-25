Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Mehmet Çakmak'ın istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"3 YILDA 1502 HASTA AMELİYAT ETTİM"

İstifa kararını X hesabından duyuran Op. Dr. Mehmet Çakmak "Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bu masalarda 3 yılda 1502 hasta ameliyat ettim. Çalışma arkadaşlarımla dünyada çok nadir görülen hastalarla karşılaştık. Bir çok zorlukları beraber göğüsledik. Neredeyse soluksuz çalıştık. Yine de her güne aynı enerjiyle başladık. Ve istemesem de ayrılık günü geldi çattı.

İstanbul'daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım. Takibini yaptığım tüm hastalarım kendilerinden herhangi bir karşılık beklenmeksizin istedikleri zaman bana sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşabilirler. Sağlığına bir nebze dokunup faydam olan tüm hastalarıma ve hasta yakınlarıma sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUK YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çakmak'ın hastaneden ayrıldığını duyurması büyük yankı uyandırırken bazı basın yayın organları doktorun istifa kararını 3 yılda 1502 ameliyat yaptığı için yoğunluktan dolayı aldığını öne sürdü.

DOKTORDAN HABERLERE TEPKİ GECİKMEDİ

Açıklamasında "İstanbul'daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullanmasına rağmen kararı yoğunluktan dolayı aldığını iddia eden gazetelere ise Op. Dr. Mehmet Çakmak'tan tepki gecikmedi.

"İSTİFA SEBEBİM YOĞUNLUK DEĞİL"

X hesabından yeni bir paylaşım yapan Çakmak "Haberlerde alakasız bir başlıkla ilişiklendirilmişim. Lütfen düzeltiniz. İstifa sebebim yoğunluk değil. Ya biz işimizi aşkla ve hep aynı heyecanla yapan insanlarız. Bu şekilde başlık atıp sanki yaptığımız işten bezmişiz gibi belirtmelerini hazmedemiyorum. Bu gazetecilik değil" dedi.