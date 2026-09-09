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Burtom Sağlık Grubu’dan fizyoterapistlere teşekkür

Burtom Sağlık Grubu’dan fizyoterapistlere teşekkür
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Burtom Sağlık Grubu, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü vesilesiyle bünyesinde görev yapan fizyoterapistleri unutmadı.

Burtom Sağlık Grubu, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü vesilesiyle bünyesinde görev yapan fizyoterapistleri unutmadı. Burtom bünyesinde düzenlenen kutlamada, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak adına özveriyle çalışan fizyoterapistlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kutlamaya Burtom Sağlık Grubu yöneticileri ve sağlık çalışanları katılırken, etkinlikte fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki yeri ve multidisipliner tıp alanındaki kritik rolleri bir kez daha vurgulandı.

"Her İyileşme Yolculuğundaki Emeğiniz İçin Teşekkür Ediyoruz"

Etkinlik kapsamında Burtom Sağlık Grubu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, fizyoterapistlerin insan hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekildi:

"Hareketin özgürlüğe, emeğin iyileşmeye dönüştüğü her adımda onların imzası var.

Fizyoterapistlerimiz, doğru değerlendirme, kişiye özel tedavi ve özverili yaklaşımlarıyla hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için büyük bir emek veriyor. Her iyileşme yolculuğunda gösterdikleri sabır, bilgi ve özveri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Burtom Sağlık Grubu'nun güçlü sağlık ekibinin değerli bir parçası olan tüm fizyoterapistlerimizin Fizyoterapistler Günü kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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