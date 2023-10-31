Bursa Şehir Hastanesi'nde Kadın Doktor Darbedildi

Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Nihan Alkış, hastasını muayene ederken bir hasta yakını tarafından darbedildi. Doktor tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kadın doktoru darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

DIŞARI ÇIKMASI İSTENİNCE DARBETTİ

Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. (30) girdi. Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, T.E. tarafından darbedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan T.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darbedilmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.