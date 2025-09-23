Bursa'da Dünyada İlk Kez Uygulanan Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Bursa'da yaşayan 69 yaşındaki hasta, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bir yöntemle yapılan kalp kapakçığı ameliyatıyla tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.S. kalp yetmezliği şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Arı ve ekibi tarafından değerlendirilen hastanın, daha önce iki kez kalp ameliyatı geçirmesi nedeniyle, üçüncü operasyon riskli bulundu.

Prof. Dr. Arı ve ekibi tarafından geliştirilen yeni bir yöntemle, kalbin sorunlu bölgesinde gereken tedavi başarıyla uygulandı. Hastane bünyesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 69 yaşındaki F.S. sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Arı, kalp kapağında sorun olan hastalara cerrahi operasyonlarla yerleştirilen metal kapakların kenarlarında bazen kaçaklar olabildiğini ve bu durum sonucunda hastalarda kalp yetmezliği gelişebildiğini dile getirdi.

Bu kaçakları tedavi etmek için açık kalp ameliyatı ve kasık bölgesinden girilen kapalı ameliyat şeklinde iki yöntem bulunduğunu belirten Arı, şöyle devam etti:

"Bizim tedavi ettiğimiz hastamızda hem aort hem mitral kapak dediğimiz pozisyonda metal kapaklar mevcuttu ve hastanın mitral kapak pozisyonunda ciddi bir paravalvüler kaçağı vardı. Tabi daha önce iki kez ameliyat olmuş olan bu hastayı üçüncü kez ameliyata sokmak çok ciddi riskler içeriyordu. Bu nedenle hastamıza kapalı yöntemle işlem yapma kararı verdik. Ancak teknik olarak bu hastada kaçağı kapatmak çok zordu. Her iki tarafta da metal kapak bulunuyordu ve üçüncü bir yol bulmak gerekiyordu."

Arı, bu nedenle farklı bir tekniğe başvurduklarını dile getirerek, "Hastanın sol köprücük kemiğinin olduğu bölgedeki bir venden (toplardamar) girerek kalbin içinde yeni bir delik oluşturduk. Kalbin ventikül kısmına bu yeni oluşturduğumuz delik ile geçerek 'Venö-venöz loop' dediğimiz oluşumu gerçekleştirdik. Daha sonra 'Venö-venöz loop' üzerinden tellerimizi göndererek ve uygun bölgeye gerekli olan tıkacı yerleştirerek, hastayı tedavi ettik." ifadelerini kullandı.

"Literatüre katkı sağlaması açısından yayına hazırladık, uluslararası dergilere gönderdik"

Hastanın işlemden bir gün sonra yoğun bakımdan servise çıkarıldığını ve işlemden üç gün sonra taburcu edildiğini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Bu uygulanan teknik, dünyada ilk defa Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulandı. Bu tekniğin ileride buna benzer kaçağı olan, her iki kalp kapağında da metal kapak bulunan hastalarda güvenli bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyoruz. Biz de bu yaptığımız yeni tekniği literatüre katkı sağlaması açısından yayına hazırladık ve uluslararası dergilere gönderdik. Yakında yayınlanmasını bekliyoruz."