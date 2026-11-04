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Burdur'da DMD hastası 8 yaşındaki çocuğa 3 milyon dolarlık tedavi desteği aranıyor

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Burdur'da DMD hastası 8 yaşındaki çocuğa 3 milyon dolarlık tedavi desteği aranıyor
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Burdur'un Tefenni ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki DMD hastası çocuğun ailesi, tedavi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Dubai'de yapılması gereken tedavinin maliyeti 3 milyon dolar; aile hayırseverlerden destek bekliyor.

BURDUR'un Tefenni ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 8 yaşındaki İshak Eymen Bayar'ın ailesi, tedavi süreci için hayırseverlerden destek bekliyor.

Tefenni'ye bağlı Hasanpaşa köyünde ailesiyle yaşayan İshak Eymen Bayar'a, geçen yıl DMD teşhisi konuldu. Aile, tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. İshak Eymen'in babası Abdurrahman Bayar, oğluna 1 yıl önce DMD teşhisi konulduğunu belirterek, "Valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. İnşallah hayırseverlerimizin desteğiyle bu işi başaracağız. Yapılacak küçük büyük her yardım, İshak Eymen'e umut olacak" dedi.

'TEDAVİNİN MALİYETİ 3 MİLYON DOLAR'

Tedavi için Dubai'ye gitmeleri gerektiğini söyleyen Bayar, "Bunu kendi imkanlarımızla karşılamamız mümkün değil. Tedavinin maliyeti 3 milyon dolar. Şu anda daha yolun başındayız. Kasları eridikçe İshak Eymen yürümekte zorlanıyor. Oğlumun da yaşıtları gibi sokakta, okulda arkadaşlarıyla oynama hakkı var" diye konuştu. İshak Eymen ise "Arkadaşlarımla koşup oynamak istiyorum. Bana yardım edin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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