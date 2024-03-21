Brezilya'da 56 Yıldır karnında taşıdığı taşa dönüşmüş bebeğin çıkarılması için ameliyat olan kadın, ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti

Brezilya'da, 56 yıldır karnında taşıdığı taş bebeğin çıkarılması için ameliyat olan 81 yaşındaki kadın, ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Mato Grosso do Sul eyaletindeki Ponta Pora Bölge Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından, 81 yaşındaki Daniela Almeida Vera bir gün sonra vefat etti.

Doktorlar, karın ağrısı şikayetiyle başvuran Daniela'nın taramasında taşa dönüşmüş bir fetus olan lithopedion'u tespit ettiler. Tarama, genel bir enfeksiyon nedeniyle Ponta Pora hastanesine yetiştirildikten sonra yapıldı.

Daha önce idrar yolu enfeksiyonu şüphesi ile başka bir hastanede tedavi altına alınan kadının karnında 56 yıldır taşıdığı taş bir bebek tespit edildi.

Doktorlar Daniela'nın son elli yıl önceki son hamileliğinden bu yana ölü bebeği taşıdığı sonucuna vardı.

Paraguay sınırındaki Brezilya yakınlarında yerleşik bir yerli kabilesinden gelen Daniela, ardından yedi çocuk ve 40 torun bıraktı.

Ameliyatı 14 Mart'ta yapıldı ve ertesi gün yoğun bakımda iken öldü.

Altı kızından biri olan 21 yaşındaki Rosely Almeida, yerel basına şunları söyledi:

'Doktora gitmeyi sevmezdi ve testlerin yapılmasında kullanılan ekipmandan korkardı.'

Ayrıca annesinin 'taş bebeği' 56 yıldan daha uzun bir süredir taşıyor olabileceğini ima etti, çünkü ilk hamileliğinden bu yana yaşadığı sancıları akrabalarına 'karnının içinde bir bebek hareket ediyormuş gibi' anlattı.

Tek oğlu Vanderlei Avalo Almeida şunları ekledi: 'Doktora gitmek istemedi, çünkü bir tümörü olduğundan endişe ediyordu.

'Sadece ağrının geçmesi için ilaç alırdı.'

Geçen Mart ayında, elli yıl boyunca bağırsaklarını tıkayan bir lithopedion nedeniyle ABD'de şiddetli beslenme bozukluğundan ölen bir kadının ortaya çıktığı bildirildi.

50 yaşındaki Kongo'lu kadın, mülteci olarak ABD'ye ulaşmış ve bir hastaneye karın ağrısı, hazımsızlık ve yemekten sonra guruldayan bir hisle başvurmuştu.

Tıp Vaka Raporları Dergisi'nde yazan doktorlar, hastanın sağlık durumunun Tanzanya'da birisinin ona attığı bir büyüyle ilgili olduğuna inandığını belirtti. Kadın, ameliyatı reddettikten sonra öldü.