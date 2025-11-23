Haberler

Bornova'da Kistik Fibrozis Farkındalık Koşusu Düzenlendi

Bornova'da Kistik Fibrozis Farkındalık Koşusu Düzenlendi
İzmir'in Bornova ilçesinde, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 8. Yakaköy Can Dostlar Patika Koşusu, genetik hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. 600 sporcu katıldı ve etkinlikte ödüller verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, genetik bir hastalık olan kistik fibrozise dikkati çekmek amacıyla doğa koşusu gerçekleştirildi.

Yakaköy Mahallesi'nde, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (KİFDER) düzenlenen 8. Yakaköy Can Dostlar Patika Koşusu'na 600 sporcu katıldı.

Etkinlikte 10 kilometrelik genel klasmandaki koşuda katılımcılar 10 kilometre, 2 kilometrelik etapta ise katılımcılar köpekleriyle koştu. Çocuklar kategorisinde ise minikler 400 metre koştu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Bütün hastalarımız mutasyon ilaçlarına reçete yazdırarak ulaşabiliyor"

KİFDER Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nalça, AA muhabirine kistik fibrozisin solunum, sindirim ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal ve nadir bir hastalık olduğunu söyledi.

Kistik fibrozis hastalarının kullandıkları mutasyon ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını hatırlatan Nalça, "Bu hastalığın tedavisi için mutasyon ilaçları çok önemli. Bütün hastalarımız mutasyon ilaçlarına reçete yazdırarak ulaşabiliyor. Mutasyon ilaçları hastaların hayatlarını mucizevi ölçüde değiştiriyor. Solunum fonksiyonları artıyor. Enfeksiyonları azalıyor. Hastaların yaşam kaliteleri ve süreleri artıyor. Bizim için hayati önem taşıyan ilaçtı." diye konuştu.

KİFDER İl Temsilcisi Gökhan Güneri de kistik fibrozis hasta sayısının Türkiye'de her geçen gün arttığını belirterek, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Canan Düzyol ise astım hastası olmasına rağmen koşuya katıldığını ifade ederek, "Parkur çok eğlenceliydi. Koşarken zorluklarla mücadele ettiğimi hissettim. Pes etmemek, birlik, beraberlik ve dayanışma çok güzeldi." dedi.

Aslı Simay Karahan ise 11 yaşında olduğunu, koşarken kistik fibrozis hastalarının nefes alırken neler yaşadıklarını hissettiğini anlattı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
