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Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Senegal uyruklu bir şahsın cildinde kabarıkların bulunması sebebiyle maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgınla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Sakarya'da yabancı bir uyruklu bir şahsın cildindeki kabarıklardan dolayı maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken iddia kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AVRUPA'DA İLK VAKA

Virüs Avrupa'da ilk kez İsveç'te görüldü. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, "Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" ifadelerine yer verdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

  • Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)
  • Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas
  • Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma
  • Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)
  • Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

  • Ateş
  • Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge, anüste sivilce veya kabarcığa benzer döküntü.
  • Halsizlik, baş ve sırt ağrısı
  • Öksürük, burun tıkanlığı (solunum yolu problemleri)
  • Üşüme ve titreme
Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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Yorumlar (3)

SMMM:

AÇIK KAPI ÇIK GEL POLİTİKASININ ARTIK BİTİRİLMESİ GEREK

24
0
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Ahmet AKGÜL:

artık dünyada herkes kendi ülkesinde kalsın. sadece online ticaret yapılsın

17
1
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ugur:

2. sezonu çekmişler haydi ekran başına

11
0
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