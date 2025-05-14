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Bolu'da Su Kaynağından Dolayı 80 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bolu'da Su Kaynağından Dolayı 80 Kişi Hastaneye Başvurdu
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Bolu Valiliği, içme suyu hattını kullanan köylerde 80 kişinin bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine inceleme başlattı. İlk laboratuvar sonuçları normal çıkarken, yeni numunelerin takibi sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği, aynı içme suyu hattını kullanan köylerde 80 kişinin rahatsızlanıp hastaneye başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Mayıs 2025 Pazar saat 21.00 sularında, Merkez ilçemize bağlı Çamyayla köyünden bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine, Valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla köyü, Örencik köyü, Okçular köyü ve Ilıcakınık Mahallesi'nden benzer şikayetlerle başvuran vatandaşlarımız da incelemeye dahil edilmiştir. Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup, bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız, yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır. İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır. Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir."

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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