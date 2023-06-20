Bolu'da özel çocuklar için ÇÖZGEM hizmete açıldı

Bolu'da özel çocukların tedaviye ihtiyaç duydukları tüm hizmetlerin tek çatı altında sunulduğu Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Merkezde erken dönemde gelişimsel risklerin tanısı ve tedavisine yönelik alanlar, oyun terapisi odaları, dil ve konuşma terapisi ile ergoterapi bölümleri bulunuyor.

Özel çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek merkez: ÇÖZGEM

BOLU - Bolu'da özel çocukların tedaviye ihtiyaç duydukları tüm hizmetlerin tek çatı altında sunulduğu Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak Kalıcı Konutlardaki Merkez Ünite'de hayata geçirilen ÇÖZGEM'de erken dönemde gelişimsel risklerin tanısı ve tedavisine yönelik alanlar, oyun terapisi odaları, dil ve konuşma terapisi ile ergoterapi bölümleri bulunuyor. Merkezde çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, dil ve konuşma terapistleri ile ergoterapi uzmanları görev yapıyor. Ayrıca çocukların ebeveyniyle iletişim düzeyi, oynama becerisi, verdiği tepkilerin doğal bir şekilde değerlendirebilmesine imkan sağlayan "aynalı gözlem odası" da merkezde yer alıyor.

"Modern ve donanımı yüksek malzemelerimiz var"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ÇÖZGEM'de tanıdan başlayarak, risklerin tespiti, erken müdahale yöntemleri ve bu konularda ailelere danışmanlık hizmeti verilmesi ve takip süreçleri yürütülmesi amacıyla bireylerin ilk olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri uzmanına yönlendirildiklerini kaydetti. Merkezde birçok alanda hizmet verildiğini belirten Demirkol, "Bunun yanı sıra dil ve konuşma terapistimiz, sosyal çalışmacımız, hemşiremiz, tıbbi sekreterimiz, psikoloğumuzda aktif bir şekilde mesai saatleri içerisinde bulunmaktadır. Muayeneleri yapılıyor. Eğitim ve araştırma hastanesinde çocuk psikolog merkezlerine gelmiş olan çocuklarımızda yine buraya sevk ile gelebiliyorlar. Yine burada görmüş oluğunuz alan içerisinde modern ve donanımı yüksek malzemelerimiz var. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ilimize kazandırıldı. Evlatlarımız burada ilk defa bu hizmete kavuşmuş oluyorlar. Sayın Valimizde süreci bizzat takip ettiler" dedi.

"Bu merkezi mayıs ayında açmamıza rağmen çok talep var"

ÇÖZGEM'in Bolu ve çevre illerde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere de hizmet vereceğinin altını çizen Demirkol, "Onların tedavilerine katı sağlayacak bir merkezimizi kazandırılmış oldu. Emeği olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Nur hocamıza ve Kamu Hastanesi Başkanlığına fedakarca gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Bu merkezi mayıs ayında açmamıza rağmen çok talep var. Çocuklarımızın birçoğunda tam olarak harflerin çıkarılmaması, kelimelerin anlatılmaması ile sosyal ve akademik başarının düşmesine sebep olabilecek konuşma problemleri yaşayabiliyoruz. Bu noktada eğitimlerimiz var. Zihinsel engelli bireylerimizin ve yavrularımızda eğitimleri burada uygulanacak. Eğitim materyalizmlerimiz var. Görsel, işitsel uyaranlarla profesyonel destek sağlanmış oluyor. Ben bu merkezin buna ihtiyacı olan ailelilere ve çocuklarımıza ilimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"18 yaşına kadar bütün desteği sağlayabilecek durumdayız"

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından çocukların ÇÖZGEM'e yönlendirildiğine dikkat çeken Demirkol, "Uzman hekimlerimizin değerlendirmeleri neticesinde böyle bir ihtiyacı olduğu ortaya koyulmuş oluyor. Çocuk psikologlarımız eşliğinde ortaya koyulan tedavi süresi belirleniyor. Kimi yavrularımızın günlük gelmeleri gerekiyor. Kimileri için haftalık süreç planlamış oluyoruz. Yoğunluğun artması ve devam etmesi durumunda hafta sonu da bunu sağlayabilecek durumdayız. Bu imkanları verimli olarak kullanmak istiyoruz. Uzman doktorumuzun buraya yönlendirmesiyle tıbbi sekreterimiz çizelge belirliyor ve eğitimler planlıyor. Bu eğitimlerde aktif profesyoneller tarafından çocuklarımıza sağlanmış oluyor. Çocuklara 18 yaşına kadar bütün desteği sağlayabilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.