Bitlis'te ilk kez 'derin plan yüz germe ameliyatı' yapıldı
Bitlis Devlet Hastanesi'nde, yüzündeki kırışıklıkları gidermek için başvuran Fatih Sirek'e, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli tarafından derin plan yüz germe ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. Bu, şehirdeki ilk uygulama olma özelliği taşıyor ve hastaların kısa süre içinde günlük hayatlarına dönmelerini sağlıyor.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde, ileri düzey estetik cerrahi teknikleri arasında yer alan "derin plan yüz germe ameliyatı" ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için Bitlis Devlet Hastanesine başvuran Fatih Sirek, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli tarafından muayene edildi.

Ameliyatına karar verilen Sirek'in alın ve yüzündeki kırışıklıklar, Benli'nin ekibiyle gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu giderildi.

Benli, gazetecilere, söz konusu ameliyatın kentte ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Bu ameliyat ciltle birlikte cilt altı dokular ve boyun bölgesini de kapsayan hassas bir diseksiyonla, uygun cerrahi planlarda germe esasına dayanıyor. Hastanın 10-15 yıl önceki görünümüne yaklaşması amaçlanıyor. İyileşme süreci hızlı, hastalar günlük hayata kısa sürede dönebiliyor. Ekipman ve tecrübe açısından bir eksiğimiz yok. Tüm ekip süreci başarıyla yönetti. Bölge şartlarında bu ameliyatların yapılabilmesi mümkün."

Sirek ise uzun süredir ameliyat olmayı düşündüğünü ifade ederek, "Devlet hastanesinde yapılması benim için önemliydi. Ameliyatım çok iyi geçti. Herhangi bir sorun yaşamadım. Yüzüm daha da toparlandı ve kendimi daha iyi hissediyorum. Doktoruma ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Sağlık
