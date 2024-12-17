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Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Acilen ameliyata alınan kadının midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde zihinsel engelli kadın hastanın midesinden 1 kilo metal cisim çıktı. İlçede yaşayan zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi.

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

MİDESİNDEN 1 KİLO AĞIRLIĞINDA METAL CİSİM ÇIKARILDI

Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

"ASLA YALNIZ BIRAKILMAMALILAR"

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, şu anda sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve servise alınarak takibinin devam ettiğini belirten Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, hasta yakınlarının bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErol Balık:

ablam eskicilik yapmış resmen geçmiş olsun

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

oda yetmiyor zaten birde saçımızı başımızı yiyorlar

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