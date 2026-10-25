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Sapanca'da 2 katlı binanın çatısına çıkan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Sapanca'da 2 katlı binanın çatısına çıkan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sapanca Yeni Mahalle'de bir keçi, sabah saatlerinde önce kümesin çatısına, ardından 3 katlı binanın merdiven boşluğuna ve 2 katlı binanın çatısına çıktı. Sahibinin yakalayamadığı keçi, Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince itfaiye aracının merdiveniyle indirilip teslim edildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı binanın çatısına çıkan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle Badır Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden birine ait keçi, önce evin bitişiğindeki kümesin çatısına, ardından 3 katlı binanın merdiven boşluğuna, daha sonra da 2 katlı binanın çatısına çıktı. Keçiyi yakalayamayan sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan ekipler, keçiyi yakalayıp aşağıya indirdi. Keçiyi teslim alan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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