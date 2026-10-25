Sapanca'da 2 katlı binanın çatısına çıkan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı binanın çatısına çıkan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle Badır Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden birine ait keçi, önce evin bitişiğindeki kümesin çatısına, ardından 3 katlı binanın merdiven boşluğuna, daha sonra da 2 katlı binanın çatısına çıktı. Keçiyi yakalayamayan sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan ekipler, keçiyi yakalayıp aşağıya indirdi. Keçiyi teslim alan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı