Bir gelenek, bin mikroptan korur!

Ramazan Bayramı yaklaşırken Türk toplumunun köklü bayram gelenekleri yeniden gündemde. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, bu alışkanlıkların yalnızca kültürel değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından da son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, "Kolonya tutmak, temiz kıyafet giymek, ayakkabıyı kapıda çıkarmak gibi geleneklerimiz, farkında olmadan bizi birçok mikroorganizmaya karşı koruyor. Özellikle pandemi süreci, bu davranışların sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu hepimize gösterdi" bilgisini verdi.

KOLONYAYLA SADECE MİSAFİRİ DEĞİL, MİKROBU DA KARŞILIYORUZ

Bayramlarda misafire kolonya ikram etmenin sadece bir misafirperverlik örneği değil, aynı zamanda etkili bir hijyen alışkanlığı olduğunu ifade eden Dr. Avcı, "Yüzde 70 ve üzeri alkol içeren kolonyalar, ellerdeki mikroorganizmaların büyük bölümünü etkisiz hale getirir. Bu uygulama, el hijyeni açısından son derece etkili ve pratik bir koruma yöntemidir" açıklamasını yaptı.

TEMİZ KIYAFET, ENFEKSİYON ZİNCİRİNİ KIRIYOR

Bayram sabahı banyo yapmak ve yeni giysiler giymek gibi geleneklerin, görünenden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Dr. Avcı: "Temiz ve ütülü giysilerle yapılan bayram ziyaretleri, deri ve yüzey yoluyla bulaşan bakteri ve mantarların yayılımını azaltır. Kişisel hijyenin toplum sağlığına katkısı büyük."

TEMASSIZ SELAMLAŞMA GELENEĞİMİZDE VAR

Pandemiyle birlikte önemi yeniden anlaşılan temassız selamlaşma, aslında Anadolu kültüründe uzun süredir var. Dr. Avcı, el sıkışmak yerine elini göğsüne koyarak selam vermenin hem saygılı hem de sağlıklı bir alternatif olduğunu söyledi. "Her bayram tokalaşmak zorunda değiliz. Özellikle yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için temasın azaltılması çok önemli."

AYAKKABIYI KAPIDA MİKROP DIŞARIDA BIRAKIYORUZ

Türk kültüründe yaygın olan ayakkabıyı kapı dışında çıkarma alışkanlığı, dış ortamdan ev içine taşınabilecek zararlı mikroorganizmaları büyük ölçüde engellediğini söyleyenDr. Avcı, "Ev içi enfeksiyonların önemli bir bölümü dışarıdan taşınan etkenlerle gelişiyor. Bu nedenle bu alışkanlık modern enfeksiyon kontrolüyle birebir örtüşüyor" dedi.

BİR GELENEK, BİN MİKROPTAN KORUR

Dr. Pervin Avcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Geçmişten bugüne taşıdığımız bu alışkanlıklar, yalnızca kültürel değerler değil; aynı zamanda güçlü birer koruyucu sağlık refleksidir. Geleneklerimize sahip çıkarak hem büyüklerimizi onurlandırıyor hem de enfeksiyonlara karşı toplumumuzu koruyoruz.