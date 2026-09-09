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Bin 400 gram ağırlığında doğan bebek için zamanla yarış

Bin 400 gram ağırlığında doğan bebek için zamanla yarış
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BİTLİS (İHA) – Bitlis’te 34 haftalık ve bin 400 gram ağırlığında dünyaya gelen 3,5 aylık yeni doğan bebek, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te 34 haftalık ve bin 400 gram ağırlığında dünyaya gelen 3,5 aylık yeni doğan bebek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Tatvan Özel Can Hastanesi'nde 34 haftalık ve bin 400 gram ağırlığında dünyaya gelen, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında tutulan 3.5 aylık Muhammed Ali Uyan, bir süre solunum desteğine ihtiyaç duymadan takip edildi. Yapılan takiplerde devam eden oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulgularının görülmesi üzerine hastanın daha donanımlı bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesine karar verildi. İleri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyoloji hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevki uygun görülen hastanın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlığın koordinasyonunda başlatılan sevk süreciyle yeni doğan bebek ambulans helikopterle ihtiyaç duyduğu ileri sağlık hizmetlerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, ihtiyaç duyulan her durumda hastaların uygun sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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